ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему не бастуют учителя муниципальных школ Нарвы?

В Нарве в забастовке принимают участие полтора десятка учителей, дюжина из которых работают в государственных школах и гимназиях. В муниципальных школах известно о забастовке троих, но из них двое - приехавшие в Нарву на работу эстонцы.
Почему не бастуют учителя муниципальных школ Нарвы? Отвечает школьный учитель и член Нарвского горсобрания ВЛАДИМИР ЖАВОРОНКОВ:
- Первое - никчемная организованность, дошло до того, что нарвские профсоюзы отговаривают от забастовки, традиционно нет диалога с эстонскими коллегами. Второе - многие учителя в условиях финансового кризиса и повышения зарплаты не готовы идти на большие финансовые потери, муниципалитет и директора школ четко дали понять, что зарплата выплачиваться не будет. Третье - большинство учителей в глубокой депрессии о своем будущем и в тяжелой зависимости от работодателя, ведь когда около половины учителей в городе вдруг резко перестают соответствовать квалификационным требованиям и рискуют потерять работу, то тут не до принципиальности. Четвертое - есть сведения об оказываемом давлении на коллективы со стороны директоров школ, однако страх и зависимость принуждают людей молчать и не бастовать.
Должно поменяться мировоззрение: у нас в Нарве традиционно директор школы - царь и бог, а должен быть центром всего - учитель. Возможно, сентябрь поменяет эту ситуацию.