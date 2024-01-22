ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему не бастуют учителя муниципальных школ Нарвы?

- Первое - никчемная организованность, дошло до того, что нарвские профсоюзы отговаривают от забастовки, традиционно нет диалога с эстонскими коллегами. Второе - многие учителя в условиях финансового кризиса и повышения зарплаты не готовы идти на большие финансовые потери, муниципалитет и директора школ четко дали понять, что зарплата выплачиваться не будет. Третье - большинство учителей в глубокой депрессии о своем будущем и в тяжелой зависимости от работодателя, ведь когда около половины учителей в городе вдруг резко перестают соответствовать квалификационным требованиям и рискуют потерять работу, то тут не до принципиальности. Четвертое - есть сведения об оказываемом давлении на коллективы со стороны директоров школ, однако страх и зависимость принуждают людей молчать и не бастовать.