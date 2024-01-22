ВИДЕО ⟩ Из-за метели автомобили вылетали с дороги и оказывались в снежном плену

Одним из мест, где в течение дня 22 января возникали проблемы с движением автомобилей, был въезд в Кохтла-Ярве на дороге между Кукрузе и Кохтла-Ярве. Здесь несколько машин застряли в снежных заносах.

А на шоссе Таллинн-Нарва у деревни Сака с дороги вылетели грузовик с прицепом и автобус.

«Когда я поворачивала из Кохтла-Ярве в сторону Таллинна, дорога была полностью стеклянной, тормоза были бесполезны», - рассказала Мерике Сооме, проезжавшая мимо места происшествия.

По ее словам, боковой ветер также был настолько сильным, что она не удивилась, почему автобус и грузовик вылетели с дороги. «Совершенно сумасшедшая погода - каждодневная дорога домой сродни выигрышу в лотерею», - сказала она.

Анника Эльм, руководитель группы патрулирования Идаской префектуры, сказала, что водители должны помнить о зимних дорожных условиях, которые, к сожалению, не сравнимы с летними, и о том, что зимой очень скользко.

«Каждый участник дорожного движения может скорректировать свое поведение, а скорость автомобиля должна быть отрегулирована таким образом, чтобы иметь возможность реагировать на опасности, в том числе в метельную погоду, когда на дороге могут образовываться опасные снежные заносы», - сказала она.

Несмотря на сложные условия, по состоянию на вторую половину дня понедельника в Ида-Вирумаа не произошло ни одной тяжелой аварии.