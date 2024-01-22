СПАСАТЕЛИ ⟩ Водитель попавшего в аварию автомобиля не мог из него выбраться

Вечером 21 января спасателям поступил вызов из деревни Солдина города Нарва-Йыэсуу, где легковой автомобиль выехал с дороги и водитель не мог из него выбраться.
Спасатели вытащили машину на дорогу, а пострадавший водитель был доставлен в больницу.
Упавший дома мужчина оказался в опасности
Вечером 20 января помощь спасателей потребовалась на улице Креэнхольми в городе Нарва, где был услышан голос звавшего на помощь мужчины.
Спасатели вошли в квартиру и помогли перенести лежавшего на полу немолодого мужчину в машину скорой помощи. Мужчина мог упасть еще утром.