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СПАСАТЕЛИ ⟩ Водитель попавшего в аварию автомобиля не мог из него выбраться

Северное побережье
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Машина спасателей.
Машина спасателей. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Вечером 21 января спасателям поступил вызов из деревни Солдина города Нарва-Йыэсуу, где легковой автомобиль выехал с дороги и водитель не мог из него выбраться.

Спасатели вытащили машину на дорогу, а пострадавший водитель был доставлен в больницу. 

Упавший дома мужчина оказался в опасности

Вечером 20 января помощь спасателей потребовалась на улице Креэнхольми в городе Нарва, где был услышан голос звавшего на помощь мужчины.

Спасатели вошли в квартиру и помогли перенести лежавшего на полу немолодого мужчину в машину скорой помощи. Мужчина мог упасть еще утром.

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