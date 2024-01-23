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Юбилейные состязания сварщиков

Ирина Кивисельг
, журналист
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Сварщик. Снимок иллюстративный.
Сварщик. Снимок иллюстративный. Фото: Marko Saarm

Центр профессионального образования Ида-Вирумаа 1 и 2 февраля в 15-й раз проводит в Йыхви международные соревнования сварщиков "Viru Welder".

В конкурс снова включились операторы станков с ЧПУ.

Соревнования проходят в учебных заведениях Ида-Вирумааского центра профессионального образования в Силламяэ и Йыхви, в нем принимают участие профучилища Эстонии, Латвии, Литвы и Украины. Эстонию на конкурсе представляют Таллиннская Ласнамяэская механическая школа, Пярнумааский центр профессионального образования, Раквереское профессиональное училище и Тартуский центр профессионального образования.

Призовой фонд составляет около 5000 евро.

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