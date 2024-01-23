Юбилейные состязания сварщиков

В конкурс снова включились операторы станков с ЧПУ.

Соревнования проходят в учебных заведениях Ида-Вирумааского центра профессионального образования в Силламяэ и Йыхви, в нем принимают участие профучилища Эстонии, Латвии, Литвы и Украины. Эстонию на конкурсе представляют Таллиннская Ласнамяэская механическая школа, Пярнумааский центр профессионального образования, Раквереское профессиональное училище и Тартуский центр профессионального образования.