СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ На улице в Йыхви напали на мужчину

В Нарве одна женщина напала на другую

Пожилой мужчина ударил сына острым предметом

19 января полиция получила сообщение, что на улице А. Пушкина в Нарве 76-летний мужчина в ходе конфликта ударил острым предметом своего сына. Пострадавшего поручили заботам медиков, а пожилого мужчину полицейские задержали в качестве подозреваемого.

Нарвитянка "отдала" мошенникам большую сумму

В полицию обратилась проживающая в Нарве 62-летняя женщина, которой позвонили якобы из полиции и из банка. Мошенники сказали женщине, что на ее счете производятся подозрительные операции и, чтобы помешать им, ей необходимо загрузить программу "AnyDesk", что женщина и сделала. Кроме того, мошенники попросили ее ввести пин-коды, а позднее женщина обнаружила, что с ее счета пропали более 21000 евро.