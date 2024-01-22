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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ На улице в Йыхви напали на мужчину

Северное побережье
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Полиция.
Полиция. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

21 января в полицию сообщили, что на улице Раквере в Йыхви неизвестный ударил 23-летнего мужчину.

Более точные обстоятельства случившегося полиция выяснит в ходе уголовного производства.

В Нарве одна женщина напала на другую

20 января полиция получила сообщение, что на улице А. Пушкина в Нарве 44-летняя женщина ударила 39-летнюю. Полицейские задержали ударившую.

Пожилой мужчина ударил сына острым предметом

19 января полиция получила сообщение, что на улице А. Пушкина в Нарве 76-летний мужчина в ходе конфликта ударил острым предметом своего сына. Пострадавшего поручили заботам медиков, а пожилого мужчину полицейские задержали в качестве подозреваемого.

Нарвитянка "отдала" мошенникам большую сумму

В полицию обратилась проживающая в Нарве 62-летняя женщина, которой позвонили якобы из полиции и из банка. Мошенники сказали женщине, что на ее счете производятся подозрительные операции и, чтобы помешать им, ей необходимо загрузить программу "AnyDesk", что женщина и сделала. Кроме того, мошенники попросили ее ввести пин-коды, а позднее женщина обнаружила, что с ее счета пропали более 21000 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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