СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ На улице в Йыхви напали на мужчину

21 января в полицию сообщили, что на улице Раквере в Йыхви неизвестный ударил 23-летнего мужчину.
Более точные обстоятельства случившегося полиция выяснит в ходе уголовного производства.
В Нарве одна женщина напала на другую
20 января полиция получила сообщение, что на улице А. Пушкина в Нарве 44-летняя женщина ударила 39-летнюю. Полицейские задержали ударившую.
Пожилой мужчина ударил сына острым предметом
19 января полиция получила сообщение, что на улице А. Пушкина в Нарве 76-летний мужчина в ходе конфликта ударил острым предметом своего сына. Пострадавшего поручили заботам медиков, а пожилого мужчину полицейские задержали в качестве подозреваемого.
Нарвитянка "отдала" мошенникам большую сумму
В полицию обратилась проживающая в Нарве 62-летняя женщина, которой позвонили якобы из полиции и из банка. Мошенники сказали женщине, что на ее счете производятся подозрительные операции и, чтобы помешать им, ей необходимо загрузить программу "AnyDesk", что женщина и сделала. Кроме того, мошенники попросили ее ввести пин-коды, а позднее женщина обнаружила, что с ее счета пропали более 21000 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.