Сильвер Сильд: Почему Ида-Вирумаа было бы полезно стать финно-угорской культурной столицей?

То и дело доходят до меня радостные слухи о том, что Ида-Вирумаа надеется стать финно-угорской культурной столицей. Это начинание заслуживает внимания и поддержки, ведь стать финно-угорской культурной столицей будет полезно как для носящего этот титул поселения, так и для всего финно-угорского мира.
Это очень своеобразное явление, влияние которого не ограничилось бы только Ида-Вирумаа. Поэтому, пользуясь случаем, я хотел бы объяснить тем, кто не знаком с движением "Финно-угорские культурные столицы", почему оно кажется мне таким привлекательным.
Внутренний механизм функционирования финно-угорской культурной столицы на самом деле чрезвычайно прост. Каждый год одно сельское поселение становится центром мира для всех финно-угорских и самодийских народов. А его жители пишут общую историю всех наших родственных народов. Каждый год в сопровождении обрядов новое сообщество вносит соль земли в годовой цикл финно-угорского бытия.
И ни один новый слой не стирает прошлогодний облик финноугорства, а соотносится с предыдущими инициативами.
Слой за слоем добавляются новые нюансы финно-угорской идентичности, и мы видим, как инициативы, символы и образы разных лет проявляются спустя годы. Подобно годичным кольцам деревьев, уникальные интерпретации финно-угорской идентичности жителей каждого поселения добавляются и добавляют к финно-угорской идентичности свой слой.
Если на первый взгляд это описание не кажется чем-то особенным, давайте представим на минутку, что каждый год, например, жители какой-либо произвольной деревни во Франции превращают свою жизнь и повседневные занятия в воплощение французскости, а миллионы остальных жителей страны берут это за эталон. Это была бы удивительная традиция, тем более что Париж всегда играл первую скрипку в определении французскости.
Исторически формирование идентичности обычно происходило централизованно в политическом центре. В тех случаях, когда этого требовало верховенство столичного нарратива, местные обычаи, языки, образ жизни ломались или отбрасывались как ненужные для формирования идентичности.
У всех нас, родственных народов, есть этот исторический опыт, поэтому нам также приходилось развивать свое чувство общности самостоятельно, зачастую вопреки воле различных политических центров. Однако сознательно переместить центр своего мира на периферию, дать власть и полномочия рассказывать свою историю за пределами центров - это подход, которому я пока не находил другого аналога. Это, на мой взгляд, уникальный эксперимент, а потому и все его результаты уникальны.
Конечно, такой подход можно критиковать за недостаток профессионализма, за отсутствие мастерства. В этом центр всегда упрекал периферию. Правда, выбирая каждый год новое сообщество, у которого может не хватать опыта в организации культурных мероприятий, тоже можно напортачить. Поэтому у организаторов присуждения титула финско-угорской культурной столицы имеются четкие требования, жюри и целый ряд механизмов, позволяющих избежать провала.
В принципе, я не думаю, что стоит опасаться такого провала. Тем более что цель не в том, чтобы предлагать профессиональные культурные мероприятия, а в том, чтобы дать возможность местному сообществу стать центром финно-угорского мира. А еще и потому, что неудачи также дают нам информацию о положении некоторых наших родственных народов.
"Сознательно переместить центр своего мира на периферию, дать власть и полномочия рассказывать свою историю за пределами центров - это подход, которому я пока не находил другого аналога".
Сильвер Сильд, экскурсовод Силламяэского музея
Живя между Арктикой и Средиземноморьем, мы политически разделены между Европейским союзом и Российской Федерацией, поэтому картина родственных народов по ту сторону размыта. Именно финно-угорские культурные столицы позволяют нам хотя бы в малейшей степени получить представление о современном состоянии наших родственных народов.
Например, карелы быстрее всех из наших родственных народов утрачивают родной язык и национальное чувство. А год культурной столицы древней беломорско-карельской деревни Вуоккиниеми некоторые побывавшие на месте считают одним из самых скромных.
Может быть, стоит присваивать титул культурной столицы тем народам, у которых более скромные способности в плане организации года культурной столицы, чтобы придать им столь необходимый дополнительный импульс? Значил ли год культурной столицы Вуоккиниеми для карелов больше, чем Кухмо для финнов? Кампания культурной столицы предоставляет достаточно материала для подобных дискуссий и интерпретаций.
Первоначальная цель - привлечь внимание к активным поселениям финно-угорской сельской местности - на мой взгляд, уже достигнута. Представители всех общин говорят о положительном влиянии получения статуса культурной столицы. За восточной границей, в том числе и в материальном плане: например, главная улица деревни культурной столицы получила от властей новое асфальтовое покрытие. Таким образом, финноугорство очевидным образом помогает повысить уровень жизни. Статус культурной столицы позволил всем завязать новые связи и обрести собственную идентичность, заложив тем самым основу для долгосрочного активного развития местной жизни.
Следующим шагом в раскрытии потенциала этого движения является его широкая интерпретация общественностью. Талантливые люди, которые осмысливают ежегодно происходящее в финно-угорской культурной столице, обеспечивают ее вечность, черпая вдохновение для статей и очерков, новых произведений искусства, создающих самобытную финно-угорскую культуру. В этом движении ищущий находит материал для зеркала финно-угорской души. Таким образом, титул финно-угорской культурной столицы - это инструмент, помогающий нам узнать, кто мы, финно-угорские народы, на самом деле.
Даже если мысли о выдвижении кандидатуры на звание финно-угорской культурной столицы в Ида-Вирумаа останутся только мыслями, я рад, что инициатива с такой хорошей концепцией привлекла в наших краях внимание.