Сильвер Сильд: Почему Ида-Вирумаа было бы полезно стать финно-угорской культурной столицей?

Это очень своеобразное явление, влияние которого не ограничилось бы только Ида-Вирумаа. Поэтому, пользуясь случаем, я хотел бы объяснить тем, кто не знаком с движением "Финно-угорские культурные столицы", почему оно кажется мне таким привлекательным.

Внутренний механизм функционирования финно-угорской культурной столицы на самом деле чрезвычайно прост. Каждый год одно сельское поселение становится центром мира для всех финно-угорских и самодийских народов. А его жители пишут общую историю всех наших родственных народов. Каждый год в сопровождении обрядов новое сообщество вносит соль земли в годовой цикл финно-угорского бытия.

И ни один новый слой не стирает прошлогодний облик финноугорства, а соотносится с предыдущими инициативами.

Слой за слоем добавляются новые нюансы финно-угорской идентичности, и мы видим, как инициативы, символы и образы разных лет проявляются спустя годы. Подобно годичным кольцам деревьев, уникальные интерпретации финно-угорской идентичности жителей каждого поселения добавляются и добавляют к финно-угорской идентичности свой слой.

Если на первый взгляд это описание не кажется чем-то особенным, давайте представим на минутку, что каждый год, например, жители какой-либо произвольной деревни во Франции превращают свою жизнь и повседневные занятия в воплощение французскости, а миллионы остальных жителей страны берут это за эталон. Это была бы удивительная традиция, тем более что Париж всегда играл первую скрипку в определении французскости.