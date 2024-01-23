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Два сильных спортивных деятеля разных поколений удостоились в Ида-Вирумаа высокого признания

Эрик Гамзеев
, журналист
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"Жемчужина культуры Ида-Вирумаа" Мати Лиллиаллик выразил признание удостоенному премии за дело жизни Юри Шмидту: "Ты, брат, очень силен!".
"Жемчужина культуры Ида-Вирумаа" Мати Лиллиаллик выразил признание удостоенному премии за дело жизни Юри Шмидту: "Ты, брат, очень силен!". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Такое признание и то, как целый зал народа хлопал, было очень трогательно", - признался в субботу заслуженный тренер Юри Шмидт, принимавший на сцене Силламяэского центра культуры ида-вирумааскую премию "Капитала культуры" за дело жизни.

Шмидт, которому исполнилось 90 лет, сказал, что и в почтенном возрасте остается активным и бодрым во многом благодаря тому, что с самого детства постоянно много двигался. Уже тогда ему приходилось ежедневно проходить от дома в деревне Амула до школы в Кохтла-Ярве и обратно в общем девять километров. И когда удостоенный в субботу награды "Жемчужина культуры Ида-Вирумаа" организатор крупных спортивных мероприятий Мати Лиллиаллик пожал Шмидту руку и сказал, что тот все-таки очень крепкий парень, Шмидт, посмеиваясь, сообщил, что он - лучший местный ходок с палками. "Каждый день хожу с палками. Ни дня не пропускаю".

- Каков пример! - воскликнул в ответ Лиллиаллик.

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