Два сильных спортивных деятеля разных поколений удостоились в Ида-Вирумаа высокого признания

Шмидт, которому исполнилось 90 лет, сказал, что и в почтенном возрасте остается активным и бодрым во многом благодаря тому, что с самого детства постоянно много двигался. Уже тогда ему приходилось ежедневно проходить от дома в деревне Амула до школы в Кохтла-Ярве и обратно в общем девять километров. И когда удостоенный в субботу награды "Жемчужина культуры Ида-Вирумаа" организатор крупных спортивных мероприятий Мати Лиллиаллик пожал Шмидту руку и сказал, что тот все-таки очень крепкий парень, Шмидт, посмеиваясь, сообщил, что он - лучший местный ходок с палками. "Каждый день хожу с палками. Ни дня не пропускаю".