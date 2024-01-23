Ida-Viru EHE 2023 ⟩ В Силламяэ чествовали самых ярких звезд культурного года Ида-Вирумаа

В субботу в Силламяэском центре культуры собрались сливки культурной и спортивной жизни Ида-Вирумаа, где были объявлены победители премии Ида-Вирумааского союза самоуправлений "Ida-Viru EHE 2023" и вручены ранее объявленные премии "Капитала культуры" и Союза спорта.