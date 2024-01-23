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Ida-Viru EHE 2023 ⟩ В Силламяэ чествовали самых ярких звезд культурного года Ида-Вирумаа

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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В субботу в Силламяэском центре культуры собрались сливки культурной и спортивной жизни Ида-Вирумаа, где были объявлены победители премии Ида-Вирумааского союза самоуправлений "Ida-Viru EHE 2023" и вручены ранее объявленные премии "Капитала культуры" и Союза спорта.

Два титула "Ida-Viru EHE 2023" отправились в поселок Таммику: душа Таммикуского народного дома Хели Вяхк была названа работником культуры года, а хозяин "Kaevuri maja" Ааре Реббан - хранителем общинного огня года.

Маленький Таммику - большой деятель

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