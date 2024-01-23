ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Сильно неловко!

Ловить политическую выгоду пришли на эту учительскую демонстрацию наряду с соцдемами представители и других партий. Если в случае оппозиции такое использование демонстрации - дело довольно обычное, то очень странно, что в этот раз на нее явились также коалиционные политики, к которым относятся соцдемы.

"Сильно" неловко должно быть за то, что находящиеся у власти партии не в состоянии договориться по вопросу зарплаты учителей. Вместо этого они наперебой упрекают друг друга и ищут виновников в прошлом, мол, в руках какой партии и сколько лет, месяцев и дней находился портфель министра образования.

Все больше проявляется, что в ситуации, когда нужно найти решение сложных проблем, три правящие партии уже далеко не настолько способны на сотрудничество, как весной, когда при формировании правительства принимали решения о повышении налогов, уменьшении семейных пособий или принятии Закона о равенстве браков. Или когда при этом "проектировали" новые витки зеленого поворота, истощающего экономику Ида-Вирумаа, да и остальной Эстонии тоже, и отступали от предвыборного обещания направить в Ида-Вирумаа значительно большую, чем прежде, долю экологических налогов.

Учительская забастовка делает с каждым днем все более заметными кулаки, которые держали в карманах разные лагеря правящих партий. Букмекерские конторы могут скоро начинать принимать ставки, как долго еще продержится это правительство.