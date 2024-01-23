Тысячи женщин смогут принять участие в масштабном исследовании здоровья

Врачи женской клиники Тартуского университета в сотрудничестве с Министерством социальных дел 24 января начинают крупнейшее исследование здоровья женского населения страны. Приглашение к участию в нем получат 12 456 женщин.

Участники опроса выбираются случайным образом из регистра населения Эстонии.

Исследование анонимно, и все ответы обрабатываются и анализируются конфиденциально. Опрос организован таким образом, что ответы невозможно связать с личностью респондента. Контактные данные участников исследования не используются для других исследований, не передаются и не сохраняются.

- Нам, как врачам, важно, чтобы решения и подходы, касающиеся женского здоровья, были научно обоснованными. Каждые десять лет мы проводим среди женщин Эстонии крупное исследование их здоровья, чтобы получить представление об изменениях, происходящих в течение длительного времени, и принимать лучшие решения в этой области. Исследование 2024 года будет более масштабным, чем предыдущие - в него впервые включено более 12 тысяч женщин в возрасте от 16 до 59 лет, - рассказала профессор Тартуского университета по специальности "акушерство и гинекология" и врач-гинеколог женской клиники Хелле Карро.

Исследование начнется 24 января, когда приглашение на участие будет отправлено по электронной почте 12456 женщинам. Вопросы исследования затрагивают такие темы, как поведение в области здоровья и сексуальные отношения, использование медицинских услуг, их доступность и удовлетворенность ими, а также факторы, влияющие на здоровье женщин, такие как переживание насилия или экономическое благополучие.