Ледокол поспешит на помощь: в Финском заливе образовалось много нового льда

Как рассказал в Транспортном департаменте координатор ледокольных работ Мартин Каарьярв, после недели морозов у портов Силламяэ и Кунда образовалось довольно много нового льда.

- Сильным южным ветром этот лед отнесло на север, но когда ветер сменится на северный, лед переместится обратно в южную часть залива и в воды Эстонии, и это затруднит движение судов в районе портов Кунда и Силламяэ, - рассказал Каарьярв.

Ледокольные работы у портов Кунда и Силламяэ 26 января начнет ледокол "Botnica", который до того находится в порту Ванасадам.

В Транспортном департаменте также сообщили, что к судам, заходящим в порты Кунда и Силламяэ, с 4 февраля будут применяться дополнительные требования. Они должны иметь как минимум второй ледовый класс по Ллойдовскому регистру или эквивалентный ледовый класс других классификационных обществ. Вдобавок мощность главного двигателя судна не должна быть менее 1200 киловатт.