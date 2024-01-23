Спасателям в Нарве пришлось лезть в унитаз за вылитой туда ртутью

Утром 22 января спасателям поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома по проспекту Кангеласте в городе Нарва уже несколько дней пытаются спустить в канализацию ртуть из градусника, но это не удается.

Прибывшим в квартиру спасателям удалось при помощи медицинского шприца достать ртуть из унитаза. Они передали квартирособственнику собранный жидкий металл и велели утилизировать его правильно.

В полиции "Северному побережью" сказали, что такой поступок нарвитянина не входит в область их интересов, покуда не был доказан злой умысел содеянного. В Спасательном департаменте тоже сказали, что их руководитель команды и инспектор в этом случае не могут провести упрощенное делопроизводство. Другими словами, как объяснила пресс-представитель спасателей Аннели Ооне, оштрафовать человека в таком случае невозможно.

- Зато спасатели на месте проводят разъяснительную работу и рассказывают об опасностях, связанных с ртутью, и о том, как обращаться с ртутью при разбивании термометра, - говорит Ооне. - К счастью, такие случаи редки, однако произошедшее в Нарве заставляет напомнить людям, что ртуть опасна и как следует обращаться с этим веществом.

Спасатели напоминают, что ртуть - токсичное вещество, вредное действие которого проявляется при вдыхании его паров. Разлившуюся ртуть необходимо собирать осторожно, а затем важно проветрить помещение.

- Собранную ртуть необходимо поместить в закрывающуюся емкость и доставить ее как можно скорее в местный пункт сбора опасных отходов. Ни при каких обстоятельствах ртуть нельзя выбрасывать в мусор или выливать в раковину или унитаз! Подробная инструкция есть на сайте Спасательного департамента, - проинформировала Аннели Ооне.