На промышленной окраине Нарвы залит фундамент и начинают расти стены будущего промышленного инкубатора. Он заработает, наверное, уже через год. Первым его клиентом станет производитель ценного белого порошка, добывать который из сланцевой золы с местных электростанций пока только учатся.
ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Рядом с заводом магнитов в Нарве строится еще одно большое промышленное здание
Строительство Нарвского промышленного инкубатора заказало Ида-Вируское инвестиционное агентство (IVIA) на территории своего промпарка Кулгу, что на юго-западе приграничного города. По соседству со стройплощадкой инкубатора уже выстроено здание для завода постоянных магнитов "NPM Narva", который вот-вот начнет работу.
В основание будущего промышленного инкубатора днем 26 ноября в торжественной обстановке заложили краеугольный камень. В забетонированной стальной капсуле среди прочих примет нашего времени уложен самый свежий номер газеты "Põhjarannik".
Возведением инкубатора занимается строительная компания "Rand & Tuulberg". Стоимость строительства составит 5,8 миллиона евро, срок его завершения - сентябрь 2025 года, а полное окончание всех работ намечено на февраль 2026 года.
Основная задача инкубатора - предоставлять производственным предприятиям, прибывающим в Ида-Вирумаа из других регионов и стран, возможность быстро запускать производства с минимальными вложениями на начальном этапе и давать им квалифицированное сопровождение на всех этапах старта. Инкубатор будет ориентирован на поддержку проектов, предлагающих инновационные продукты в следующих областях: новые технологии для перехода к зеленой экономике, новые источники энергии, замкнутая экономика и технологии переработки отходов, производство новых материалов и так далее.
Начинающие предприятия смогут пользоваться услугами инкубатора не дольше пяти лет, за которые смогут - в случае успеха - встать на ноги, набрать обороты и далее быть способными продолжать деятельность на собственных или арендуемых площадях. Также инкубатор станет стартовой площадкой для реализации пилотных проектов и создания демонстрационных заводов.
Ныне возводимый комплекс инкубатора площадью около 6000 квадратных метров будет включать производственный корпус с 10 современными производственными помещениями или цехами площадью от 400 до 3000 квадратных метров, конфигурацию которых можно гибко изменять, а также будет трехэтажный офисный корпус. Производственные и офисные помещения будут сдаваться в аренду, а вдобавок откроется кафе для работников и гостей предприятий.
Руководитель IVIA Теэт Куусмик рассказал, что клиенты инкубатора ни при каких условиях не смогут стать владельцами этих помещений или арендовать их дольше пяти лет - таковы условия финансирования проекта. Строительство финансируется на сто процентов Фондом справедливого перехода.
- До сих пор мы в IVIA занимались тем, что продавали участки земли предприятиям, чтобы они строили себе заводы. Но есть много предприятий, которые не готовы первым же шагом принимать такое инвестиционное решение, им сперва надо запуститься, укомплектовать команду, выйти на экспорт - и чтобы все это сперва сработало. Так что инкубатор именно для таких. Далее, наше отличие от просто предложения недвижимости состоит в том, что если обычно договора аренды заключаются с предпринимателями на сроки минимум семь-десять лет, то есть это долгосрочные обязательства, то мы даем место в аренду сроком только до пяти лет. Вдобавок обеспечиваем ежедневное сопровождение, или soft landing (англ. - "мягкое приземление"), то есть помогаем решать все вопросы, находить контакты и так делее. Зарубежным предприятиям, например, это очень важно, - рассказал Куусмик.
По его словам, на сегодня уже имеется договоренность о размещении в нарвском промышленном инкубаторе предприятия "R-S OSA Service" (дочерняя компания концерна "Ragn-Sells"), которое осваивает технологию производства из местной сланцевой золы карбоната кальция, применимого при производстве как красок, так и материалов для PVC-окон, полов и пр.
Руководитель проекта переработки сланцевой золы в "R-S OSA Service" Алар Салусте ранее рассказывал, что в нарвском инкубаторе они запустят опытную установку для производства около 50000 тонн карбоната кальция в год.
Еще с тремя другими предприятиями IVIA проводит пока только консультации насчет "инкубации" в Нарве. За время своего строительства инкубатор сможет учесть специфические нужды промышленников для наилучшей подготовки цехов.