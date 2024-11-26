ФОТОГАЛЕРЕЯ Рядом с заводом магнитов в Нарве строится еще одно большое промышленное здание

Ныне возводимый комплекс инкубатора площадью около 6000 квадратных метров будет включать производственный корпус с 10 современными производственными помещениями или цехами площадью от 400 до 3000 квадратных метров, конфигурацию которых можно гибко изменять, а также будет трехэтажный офисный корпус. Производственные и офисные помещения будут сдаваться в аренду, а вдобавок откроется кафе для работников и гостей предприятий.

- До сих пор мы в IVIA занимались тем, что продавали участки земли предприятиям, чтобы они строили себе заводы. Но есть много предприятий, которые не готовы первым же шагом принимать такое инвестиционное решение, им сперва надо запуститься, укомплектовать команду, выйти на экспорт - и чтобы все это сперва сработало. Так что инкубатор именно для таких. Далее, наше отличие от просто предложения недвижимости состоит в том, что если обычно договора аренды заключаются с предпринимателями на сроки минимум семь-десять лет, то есть это долгосрочные обязательства, то мы даем место в аренду сроком только до пяти лет. Вдобавок обеспечиваем ежедневное сопровождение, или soft landing (англ. - "мягкое приземление"), то есть помогаем решать все вопросы, находить контакты и так делее. Зарубежным предприятиям, например, это очень важно, - рассказал Куусмик.