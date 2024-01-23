Если в субботу представители "Narva Trans" принимали награду лучшей за прошлый год команды Ида-Вирумаа, то в пятницу команда с победы 5:2 над латвийской командой "FK Tukums" начала предсезонный турнир Ливонской зимней лиги, в рамках которого тренировочные игры проводят команды высших лиг Эстонии и Латвии.
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Тестирующая новых игроков лучшая команда Ида-Вирумаа успешно стартовала в Ливонской зимней лиге
В "Trans" тестирование сейчас проходят более десяти игроков - не только из Эстонии, но и из Грузии, Колумбии, Гамбии, Боснии и Герцеговины, Южной Кореи и Казахстана. Большинство из них смогли также показать себя в тренировочной игре.