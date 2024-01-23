Тестирующая новых игроков лучшая команда Ида-Вирумаа успешно стартовала в Ливонской зимней лиге

В "Trans" тестирование сейчас проходят более десяти игроков - не только из Эстонии, но и из Грузии, Колумбии, Гамбии, Боснии и Герцеговины, Южной Кореи и Казахстана. Большинство из них смогли также показать себя в тренировочной игре.