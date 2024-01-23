Вт, 23.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Тестирующая новых игроков лучшая команда Ида-Вирумаа успешно стартовала в Ливонской зимней лиге

Эрик Гамзеев
, журналист
Copy
Денис Поляков - один из немногих игроков основного состава "Trans" прошлого сезона, которые и в этом году играют за Нарву.
Денис Поляков - один из немногих игроков основного состава "Trans" прошлого сезона, которые и в этом году играют за Нарву. Фото: Narva Trans

Если в субботу представители "Narva Trans" принимали награду лучшей за прошлый год команды Ида-Вирумаа, то в пятницу команда с победы 5:2 над латвийской командой "FK Tukums" начала предсезонный турнир Ливонской зимней лиги, в рамках которого тренировочные игры проводят команды высших лиг Эстонии и Латвии.

В "Trans" тестирование сейчас проходят более десяти игроков - не только из Эстонии, но и из Грузии, Колумбии, Гамбии, Боснии и Герцеговины, Южной Кореи и Казахстана. Большинство из них смогли также показать себя в тренировочной игре.

Латвийцы повели в счете, однако приехавший в Нарву из Колумбии показать свои футбольные умения Джон Генри Санчес сравнял счет. Во втором тайме команду Нарвы вывел вперед выступавший в прошлом сезоне за "Kuressaare" Андрей Смирнов. Затем преимущества нарвитян увеличил не первый год являющийся мотором центральной полузащиты "Trans" Денис Поляков.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Спорт
Наверх