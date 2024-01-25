Пиши, рви, царапай - так создается искусство

Рисунки заняли все пространство большой школьной галереи, учителя постарались выбрать лучшее, что успели создать в последнее время юные художники и скульпторы разного возраста - от начинающих до будущих выпускников.

Авторам и их наставникам Ольге Жарковой, Аарне Ханни, Виктории Кривоглазовой, Евгению Колпакову и Веронике Побежимовой есть чем гордиться - получилось представить всю многогранность изобразительного искусства. Работы юных художников выполнены в разных жанрах и техниках, причем ребята используют не только краски и карандаши, иногда в дело идет даже макулатура.

- Именно так, - подтверждает десятилетняя Ангелина Тайвер, - мы несколько недель рвали или разрезали старые каталоги, рекламные буклеты, журналы. Складывали их по кучкам, а потом подбирали по цветам и приклеивали.

Получились забавные картинки, а то, что они созданы без красок, можно понять лишь с очень близкого расстояния.

Нечасто представляются работы в технике граттаж - рисунки выцарапываются на бумаге или других поверхностях. Этому много времени уделял пятикурсник Даниил Лазарев.

- Мы и сами приятно удивлены, насколько разнообразной и эмоциональной получилась экспозиция, - сказала Виктория Кривоглазова.

Зарядиться эмоциями в галерее "Руут" можно до конца февраля. Вход в галерею - свободный.