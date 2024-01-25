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Пиши, рви, царапай - так создается искусство

Ирина Кивисельг
, журналист
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Ученицы Виктории Кривоглазовой Ангелина Тайвер и Эрика Виолетт говорят, что собирать картинки из бумажных кусочков непросто, но интересно.
Ученицы Виктории Кривоглазовой Ангелина Тайвер и Эрика Виолетт говорят, что собирать картинки из бумажных кусочков непросто, но интересно. Фото: Irina Kiviselg / Põhjarannik

В Кохтла-Ярвеской школе искусств открылась самая масштабная выставка года - более двухсот работ уместилось на стенах галереи, и это красочный итог труда почти сотни учеников.

Рисунки заняли все пространство большой школьной галереи, учителя постарались выбрать лучшее, что успели создать в последнее время юные художники и скульпторы разного возраста - от начинающих до будущих выпускников.

Авторам и их наставникам Ольге Жарковой, Аарне Ханни, Виктории Кривоглазовой, Евгению Колпакову и Веронике Побежимовой есть чем гордиться - получилось представить всю многогранность изобразительного искусства. Работы юных художников выполнены в разных жанрах и техниках, причем ребята используют не только краски и карандаши, иногда в дело идет даже макулатура.

- Именно так, - подтверждает десятилетняя Ангелина Тайвер, - мы несколько недель рвали или разрезали старые каталоги, рекламные буклеты, журналы. Складывали их по кучкам, а потом подбирали по цветам и приклеивали.

Получились забавные картинки, а то, что они созданы без красок, можно понять лишь с очень близкого расстояния.

Нечасто представляются работы в технике граттаж - рисунки выцарапываются на бумаге или других поверхностях. Этому много времени уделял пятикурсник Даниил Лазарев.

- Мы и сами приятно удивлены, насколько разнообразной и эмоциональной получилась экспозиция, - сказала Виктория Кривоглазова.

Зарядиться эмоциями в галерее "Руут" можно до конца февраля. Вход в галерею - свободный.

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