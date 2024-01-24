Напугавший людей в Ахтме сигнальным пистолетом избежал уголовного наказания

Вируский уездный суд прекратил производство в отношении мужчины, осенью прошлого года стрелявшего из сигнального пистолета на улице в Ахтме. Суд нашел, что вина мужчины невелика и уголовное производство можно прекратить.
В прошлом году 7 сентября 36-летний мужчина в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве несколько раз выстрелил в воздух из похожего на оружие предмета, вызвав таким образом страх у находившихся поблизости людей. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого в преступлении и начала уголовное производство.