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Напугавший людей в Ахтме сигнальным пистолетом избежал уголовного наказания

Эрик Калда
, журналист
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Americanlegalnews.com

Вируский уездный суд прекратил производство в отношении мужчины, осенью прошлого года стрелявшего из сигнального пистолета на улице в Ахтме. Суд нашел, что вина мужчины невелика и уголовное производство можно прекратить.

В прошлом году 7 сентября 36-летний мужчина в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве несколько раз выстрелил в воздух из похожего на оружие предмета, вызвав таким образом страх у находившихся поблизости людей. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого в преступлении и начала уголовное производство.

Во время предварительного следствия мужчина признал себя виновным, и помощник прокурора Кристийна Эрте ходатайствовала о прекращении производства.

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