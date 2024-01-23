Ида-вируские юные лыжники завоевали на чемпионате Эстонии четыре медали

В обоих стилях бронзовую медаль в возрастном классе N16 в конкуренции со старшими лыжницами завоевала 13-летняя Анетте Кивимяги. Победившей неделей ранее на домашнем этапе молодежной серии в Паннъярве в классе N14 Кивимяги совсем немного не хватило также для того, чтобы победить в одном из заездов, соревнуясь с девочками постарше. На дистанции 5 км свободным стилем ей не хватило для победы всего 9 секунд, а для второго места - 4 секунд.