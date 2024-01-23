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Ида-вируские юные лыжники завоевали на чемпионате Эстонии четыре медали

Эрик Гамзеев
, журналист
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13-летняя Анетте Кивимяги завоевала на чемпионате Эстонии в возрастном классе N16 две бронзовые медали.
13-летняя Анетте Кивимяги завоевала на чемпионате Эстонии в возрастном классе N16 две бронзовые медали. Фото: RAUL SOOME / Suusatamise noortesari

Юные лыжники из Алутагузеского лыжного клуба / Йыхвиской спортшколы на проходившем в выходные в Отепяэ чемпионате Эстонии, в программу которого входили гонки с раздельного старта в классическом и свободном стиле, завоевали четыре медали, а кроме того, заняли много мест в первой десятке.

В обоих стилях бронзовую медаль в возрастном классе N16 в конкуренции со старшими лыжницами завоевала 13-летняя Анетте Кивимяги. Победившей неделей ранее на домашнем этапе молодежной серии в Паннъярве в классе N14 Кивимяги совсем немного не хватило также для того, чтобы победить в одном из заездов, соревнуясь с девочками постарше. На дистанции 5 км свободным стилем ей не хватило для победы всего 9 секунд, а для второго места - 4 секунд.

В этом возрастном классе успешно выступили также другие юные лыжники из Ида-Вирумаа. Анетте Аху заняла на классической дистанции четвертое место, отстав от Кивимяги всего на 1,4 секунды. Мирта Раяс оба дня финишировала седьмой.

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