В Таллинне задержали двух жителей Ида-Вирумаа, подозреваемых в наркопреступлении

"Изъятие тяжелых наркотических веществ из гражданского оборота, выявление и предотвращение наркопреступлений и за счет этого сокращение предложения наркотиков на улицах остается для нас приоритетом. Тот факт, что они были задержаны в Таллинне сразу после приобретения наркотиков дает основания полагать, что изъятое у лиц вещество предназначалось для распространения на улицах Ида-Вирумаа", - прокомментировал в Идаской префектуре начальник Службы по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Дмитрий Кабанов.