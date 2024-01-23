В Таллинне задержали двух жителей Ида-Вирумаа, подозреваемых в наркопреступлении

Сотрудники криминальной полиции Идаской префектуры 21 января задержали в Таллинне 33-летнего и 45-летнего мужчин из Ида-Вирумаа, у которых при обыске автомобиля было обнаружено около 240 граммов амфетамина. Оба ранее наказывались за преступления, связанные с наркотиками, как пишет Rus.Postimees.
"Изъятие тяжелых наркотических веществ из гражданского оборота, выявление и предотвращение наркопреступлений и за счет этого сокращение предложения наркотиков на улицах остается для нас приоритетом. Тот факт, что они были задержаны в Таллинне сразу после приобретения наркотиков дает основания полагать, что изъятое у лиц вещество предназначалось для распространения на улицах Ида-Вирумаа", - прокомментировал в Идаской префектуре начальник Службы по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Дмитрий Кабанов.
Rus.Postimees добавляет, что Вируский уездный суд 23 января разрешил взять под стражу обоих задержанных. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере.