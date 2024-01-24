В Ивангороде готовы опустить шлагбаум: Москва подтвердила остановку с февраля движения транспорта через границу

С 1 февраля 2024 года Ивангородский пункт пропуска на границе с Эстонией временно закроется на реконструкцию, как сообщил Росгранстрой за девять дней до указанной даты. Уже ранее в Москве официально заявляли, что поручение закрыть Ивангородский погранпункт на реконструкцию подписал 3 ноября председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Росгранстрой подтвердил ранее звучавшее утверждение, что движение по пешеходной составляющей Ивангородского пункта пропуска сохранится. Для этого на время проведения работ в зоне строительства разместят временные сооружения.

По плану, строители сперва произведут демонтаж существующей инфраструктуры Ивангородского погранпункта, а затем начнут возведение новых конструкций. Основные строительно-монтажные работы в пункте пропуска планируется выполнить за два года, как утверждает Росгранстрой РФ.

Обещано, что после реконструкции в Ивангородском пункте пропуска будут функционировать восемь полос движения на въезд в Россию и столько же на выезд - это суммарно на две полосы больше, чем до начала модернизации. Пропускная способность вырастет, как ожидается, на 22% по количеству транспорта, то есть до 1860 транспортных средств в сутки (100 автобусов, 210 грузовых и 1550 легковых машин), и почти на 40% по количеству пересекающих границу людей - до 11332 человек в сутки.

Судя по проектным изображениям, предоставленным пресс-центром Росгранстроя РФ, после двухлетней модернизации Ивангородский погранпункт преобразится внешне не очень сильно. Смотрите галерею: