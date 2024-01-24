Ср, 24.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

В Ивангороде готовы опустить шлагбаум: Москва подтвердила остановку с февраля движения транспорта через границу

Илья Смирнов
, журналист
Copy
Таким запланирован Ивангородский пограничный пункт пропуска после по меньшей мере двухлетней реконструкции, старт которой назначен на февраль 2024 года.
Таким запланирован Ивангородский пограничный пункт пропуска после по меньшей мере двухлетней реконструкции, старт которой назначен на февраль 2024 года. Фото: rosgranstroy.ru

Федеральная дирекция по строительству и эксплуатации объектов Российской границы (Росгранстрой) подтвердила, что Ивангородский автомобильный пункт пропуска на границе с Эстонией закрывается на реконструкцию с 1 февраля. В зоне работ не менее двух лет будет сохраняться движение только строительной техники и следующих через границу пешеходов с багажом.

С 1 февраля 2024 года Ивангородский пункт пропуска на границе с Эстонией временно закроется на реконструкцию, как сообщил Росгранстрой за девять дней до указанной даты. Уже ранее в Москве официально заявляли, что поручение закрыть Ивангородский погранпункт на реконструкцию подписал 3 ноября председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Росгранстрой подтвердил ранее звучавшее утверждение, что движение по пешеходной составляющей Ивангородского пункта пропуска сохранится. Для этого на время проведения работ в зоне строительства разместят временные сооружения.

По плану, строители сперва произведут демонтаж существующей инфраструктуры Ивангородского погранпункта, а затем начнут возведение новых конструкций. Основные строительно-монтажные работы в пункте пропуска планируется выполнить за два года, как утверждает Росгранстрой РФ.

Обещано, что после реконструкции в Ивангородском пункте пропуска будут функционировать восемь полос движения на въезд в Россию и столько же на выезд - это суммарно на две полосы больше, чем до начала модернизации. Пропускная способность вырастет, как ожидается, на 22% по количеству транспорта, то есть до 1860 транспортных средств в сутки (100 автобусов, 210 грузовых и 1550 легковых машин), и почти на 40% по количеству пересекающих границу людей - до 11332 человек в сутки.

Судя по проектным изображениям, предоставленным пресс-центром Росгранстроя РФ, после двухлетней модернизации Ивангородский погранпункт преобразится внешне не очень сильно. Смотрите галерею:

"Проведение модернизации позволит создать комфортные условия для туристов и грузоперевозчиков, пересекающих государственную границу", - заявили в пресс-службе Росгранстроя РФ в Москве.

Росгранстрой также просит учитывать указанную выше информацию при планировании пересечения российско-эстонской границы - и выбирать альтернативные маршруты через автомобильные пункты пропуска Шумилкино/Лухамаа и Куничина Гора/Койдула.

Закрытие движения автотранспорта через погранпереход Нарва/Ивангород неизбежно отразится на деятельности эстонских грузо- и пассажироперевозчиков, к чему те в общем готовы. Например, автобусная компания "Lux Express", автобусы которой сейчас по восемь раз за сутки выезжают из Нарвы в Санкт-Петербург и обратно, с февраля оставит только три рейса на петербургском направлении.

Пассажиров из Таллинна, Йыхви, Нарвы и прочих городов на пути следования автобусы "Lux Express" будут с февраля довозить до площади возле Нарвского погранпункта, откуда люди с вещами пешком пойдут через границу, а в Ивангороде их будет ждать уже российский автобус "Lux Express" или их партнерской российской компании. Аналогично будет организовано движение через Ивангород и Нарву в обратном направлении.

У автобусной компании "Ecolines" останется один прямой рейс из Таллинна в Санкт-Петербург и обратно.

В Ивангороде платформа для посадки и высадки автобусных пассажиров с их багажом будет находиться в специальной зоне приблизительно в 250 метрах от здания пограничного контроля.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх