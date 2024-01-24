Федеральная дирекция по строительству и эксплуатации объектов Российской границы (Росгранстрой) подтвердила, что Ивангородский автомобильный пункт пропуска на границе с Эстонией закрывается на реконструкцию с 1 февраля. В зоне работ не менее двух лет будет сохраняться движение только строительной техники и следующих через границу пешеходов с багажом.
В Ивангороде готовы опустить шлагбаум: Москва подтвердила остановку с февраля движения транспорта через границу
С 1 февраля 2024 года Ивангородский пункт пропуска на границе с Эстонией временно закроется на реконструкцию, как сообщил Росгранстрой за девять дней до указанной даты. Уже ранее в Москве официально заявляли, что поручение закрыть Ивангородский погранпункт на реконструкцию подписал 3 ноября председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Росгранстрой подтвердил ранее звучавшее утверждение, что движение по пешеходной составляющей Ивангородского пункта пропуска сохранится. Для этого на время проведения работ в зоне строительства разместят временные сооружения.
По плану, строители сперва произведут демонтаж существующей инфраструктуры Ивангородского погранпункта, а затем начнут возведение новых конструкций. Основные строительно-монтажные работы в пункте пропуска планируется выполнить за два года, как утверждает Росгранстрой РФ.
Обещано, что после реконструкции в Ивангородском пункте пропуска будут функционировать восемь полос движения на въезд в Россию и столько же на выезд - это суммарно на две полосы больше, чем до начала модернизации. Пропускная способность вырастет, как ожидается, на 22% по количеству транспорта, то есть до 1860 транспортных средств в сутки (100 автобусов, 210 грузовых и 1550 легковых машин), и почти на 40% по количеству пересекающих границу людей - до 11332 человек в сутки.
Судя по проектным изображениям, предоставленным пресс-центром Росгранстроя РФ, после двухлетней модернизации Ивангородский погранпункт преобразится внешне не очень сильно. Смотрите галерею:
"Проведение модернизации позволит создать комфортные условия для туристов и грузоперевозчиков, пересекающих государственную границу", - заявили в пресс-службе Росгранстроя РФ в Москве.
Росгранстрой также просит учитывать указанную выше информацию при планировании пересечения российско-эстонской границы - и выбирать альтернативные маршруты через автомобильные пункты пропуска Шумилкино/Лухамаа и Куничина Гора/Койдула.
Закрытие движения автотранспорта через погранпереход Нарва/Ивангород неизбежно отразится на деятельности эстонских грузо- и пассажироперевозчиков, к чему те в общем готовы. Например, автобусная компания "Lux Express", автобусы которой сейчас по восемь раз за сутки выезжают из Нарвы в Санкт-Петербург и обратно, с февраля оставит только три рейса на петербургском направлении.
Пассажиров из Таллинна, Йыхви, Нарвы и прочих городов на пути следования автобусы "Lux Express" будут с февраля довозить до площади возле Нарвского погранпункта, откуда люди с вещами пешком пойдут через границу, а в Ивангороде их будет ждать уже российский автобус "Lux Express" или их партнерской российской компании. Аналогично будет организовано движение через Ивангород и Нарву в обратном направлении.
У автобусной компании "Ecolines" останется один прямой рейс из Таллинна в Санкт-Петербург и обратно.
В Ивангороде платформа для посадки и высадки автобусных пассажиров с их багажом будет находиться в специальной зоне приблизительно в 250 метрах от здания пограничного контроля.