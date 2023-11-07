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Россия запланировала сделать Нарву автотранспортным тупиком уже через три месяца

Как будут жить граница и бизнес на ней?
Илья Смирнов
, журналист
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Проезд автотранспорта через Ивангородский пропускной пункт Москва решила перекрыть с февраля на время перестройки погранпункта.
Проезд автотранспорта через Ивангородский пропускной пункт Москва решила перекрыть с февраля на время перестройки погранпункта. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Эстонская погранохрана реагирует пока что задумчивым молчанием в ответ на новость из России о закрытии через три месяца проезда автотранспорта через Ивангородский погранпункт в Нарву и обратно. Затылки чешут и пограничные чиновники, и еще сильнее предприниматели.

Новость о временном закрытии с февраля Ивангородского автомобильного пункта пропуска через границу прозвучала 3 ноября, когда соответствующее распоряжение подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин. Отреагировать на это Департамент полиции и погранохраны Эстонии планирует только спустя пять дней, 8 ноября. До того никто точно не знает, как будет жить эстонско-российская граница в Нарве, через которую транзитный транспорт больше не поедет года два.

Детальная информация о временном закрытии Ивангородского автомобильного пункта пропуска по дипломатическому каналу между Москвой и Таллинном к утру понедельника еще не поступила. Потом она по цепочке дойдет до погранохраны, чтобы та смогла подумать, как действовать в складывающейся ситуации. На 8 ноября назначено совещание под руководством руководителя отдела погранохраны в Департаменте полиции и погранохраны Вейко Коммусаара, о чем сообщила их пресс-служба.

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