Микк Казесалк: Непрозрачность расходов на образование не позволяет вести общественные дебаты

В свете бессрочной забастовки учителей хочу, как родитель и гражданин, высказать три мысли.
Во-первых, расходы на образование в Эстонии непрозрачны и непонятны для стороны, не имеющей должностного доступа к ним.
Во-вторых, Министерство образования и науки является, очевидно, министерством, делающим самую большую ставку на региональную политику, и в трудное время такой выбор можно было бы пересмотреть.
В-третьих, 120% средней зарплаты хорошо звучит как цель, однако неадекватно как задача.
Вокруг расходов на образование происходят общественные дебаты, что можно приветствовать. Однако вести их сложно, поскольку нынешний выбранный государством вариант составления бюджета не позволяет получить на основании публичных источников обзор расходов (да и доходов тоже). Одними из предпосылок открытого государства являются прозрачность и понятность. Сейчас каждый оперирует своими цифрами, и возникает много недоверия и путаницы, поскольку уже изначальные данные у сторон различаются.
В такой ситуации в преимущественном положении оказывается тот, кто владеет информацией: он излагает проблему и устанавливает контекст. Здесь чиновники сферы образования занимают силовую позицию. Я тоже искал более детальную публичную информацию о бюджете Министерства образования и науки (HTM), и то, что публично доступно, чрезмерного света на расходы HTM не проливает. То есть не остается ничего другого, как верить Министерству образования и науки, которое в своем посте в социальных сетях сообщило, что на содержание министерства и его основных прикладных учреждений в год расходуется 27 миллионов евро.
Утверждается, что в министерстве уже выжали 16,4 миллиона евро и больше выжать нельзя. Это невозможно оценить при наличии основанного на деятельности бюджета.
Со стороны 27 миллионов евро кажутся большими деньгами. Эти деньги используют в общем около 500 чиновников, что тоже является большим количеством людей с учетом автономности, дигитализации и децентрализованности эстонской системы образования. То есть первым не имеющим ответа вопросом для меня стало: являются ли 27 миллионов евро и 500 чиновников от образования оптимальным решением для организации нашей системы образования?
8606 дней, то есть примерно 23,5 года, тому назад тогдашний министр образования и науки принял решение о переносе министерства в Тарту. Это был регионально-политический шаг, одними из главных выгодополучателей от которого стали город Тарту, его учреждения образования, а также предприниматели в области транспортных услуг и услуг связи.
"Чем громче звучит риторика, что главным выражением почтения к профессии является зарплата выше средней, тем больше возникает групп по интересам, считающих, что они тоже достойны такой зарплаты".
Микк Казесалк
В Таллинне построили для экономии расходов публичного сектора "суперминистерство", в которое на сегодня переехали почти половина министерств. HTM и его прикладные учреждения действуют сейчас в общем в семи местах: в Тарту по улице Мунга, 18 и в Таллинне - по улице Тынисмяэ, 5а и 11, по Мустамяэ теэ, 16, а также на Эндла, 4, Лыытса, 4 и Соола, 8.
Отсюда следующие не получившие ответа вопросы: каковы расходы Министерства образования и науки на нынешние его помещения, каким образом можно было бы их оптимизировать и сколько бы там освободилось ресурсов, а также, может быть, в Эстонии имеется какой-нибудь другой регион, в котором Минобразования создало бы большую дополнительную ценность?
Подходя, наконец, к главной теме дня, то есть к учительской зарплате, скажу, что 120% средней зарплаты - это прекрасная цель, однако в качестве задачи это невыполнимо. В соответствии с информацией Департамента статистики, в Эстонии имеется в общем около 586000 наемных работников, что составляет около 90% всех трудозанятых. Около 30% всех наемных работников действуют в публичном секторе. На среднюю зарплату в Эстонии влияет зарплата всех наемных работников.
То есть чем громче звучит риторика, что главным выражением почтения к профессии является зарплата выше средней, тем больше возникает групп по интересам, считающих, что они тоже достойны такой зарплаты. Мы читали в СМИ мнения спасателей, полицейских, работников культуры, работников попечительских домов и представителей других очень важных профессий, что их зарплата тоже должна быть выше средней по Эстонии или по крайней мере увязана с изменением этой средней.
Я согласен с ними: за тяжелый и важный для государства труд надо платить достойную зарплату. Да и частный сектор не сидит здесь сложа руки, он тоже повышает зарплаты, если хочет удержать у себя хороших специалистов. Обусловленная этим гонка зарплат и делает сложным, если не невозможным, достижение цели в виде 120% средней зарплаты. В то же время правительство имеет умеренный контроль над формированием зарплат в части публичных секторов.
Я считаю, что мы могли бы договориться в государстве поверх министерских областей ведения о том, каковы необходимые для функционирования государства должности и какова приоритетность этих должностей, и, исходя из этого, должна формироваться также политика зарплат. Отсюда мои последние два вопроса.
Должен ли учитель получать меньшую зарплату, чем главный специалист или завотделом какого-нибудь министерства? Если ресурсы ограничены, то что произойдет с государством, если сначала мы выплатим те зарплаты, которые необходимы для функционирования государства, и только потом посмотрим, сколько министерств и их прикладных учреждений мы в состоянии содержать?
Мне нравилось бы жить в государстве, где необходимая для ответов на эти вопросы информация была бы публичной и легкодоступной. Это сделало бы дискуссию более содержательной, а также упростило бы понимание ситуации. Сейчас возникает ощущение, что единственный, кто в состоянии навести ясность в этом вопросе, это госконтролер, ведь публичные материалы не позволяют даже СМИ более основательно заглянуть в тему образования.
Уроженец Кивиыли Микк Казесалк является стратегическим руководителем Таллиннского университета, а в свое время (2018-2019) был вице-канцлером Министерства образования и науки