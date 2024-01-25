Микк Казесалк: Непрозрачность расходов на образование не позволяет вести общественные дебаты

Подходя, наконец, к главной теме дня, то есть к учительской зарплате, скажу, что 120% средней зарплаты - это прекрасная цель, однако в качестве задачи это невыполнимо. В соответствии с информацией Департамента статистики, в Эстонии имеется в общем около 586000 наемных работников, что составляет около 90% всех трудозанятых. Около 30% всех наемных работников действуют в публичном секторе. На среднюю зарплату в Эстонии влияет зарплата всех наемных работников.

То есть чем громче звучит риторика, что главным выражением почтения к профессии является зарплата выше средней, тем больше возникает групп по интересам, считающих, что они тоже достойны такой зарплаты. Мы читали в СМИ мнения спасателей, полицейских, работников культуры, работников попечительских домов и представителей других очень важных профессий, что их зарплата тоже должна быть выше средней по Эстонии или по крайней мере увязана с изменением этой средней.

Я согласен с ними: за тяжелый и важный для государства труд надо платить достойную зарплату. Да и частный сектор не сидит здесь сложа руки, он тоже повышает зарплаты, если хочет удержать у себя хороших специалистов. Обусловленная этим гонка зарплат и делает сложным, если не невозможным, достижение цели в виде 120% средней зарплаты. В то же время правительство имеет умеренный контроль над формированием зарплат в части публичных секторов.