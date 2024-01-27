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ЗИМА / ВЕСНА 2024 ⟩ Календарь мероприятий в Ида-Вирумаа

Северное побережье
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В феврале в Паннъярве состоится традиционный Алутагузеский лыжный марафон, начало которому даст ночной марафон.
В феврале в Паннъярве состоится традиционный Алутагузеский лыжный марафон, начало которому даст ночной марафон. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В Ида-Вирумаа состоится множество культурных и спортивных мероприятий на любой вкус.

ЯНВАРЬ

"Spartimu".
"Spartimu". Фото: Piletilevi

Вокальный ансамбль "Spartimu" (Корсика)

31 января в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.

ФЕВРАЛЬ

"Лебединое озеро".
"Лебединое озеро". Фото: Grand Kyiv Ballet

Киевский Гранд Балет - "Лебединое озеро"

3 февраля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.

В прекрасной классической постановке Киевского Гранд Балета выступит всемирно известная прима-балерина Ана София Шеллер (США).

Kass / Talsi / Sink

6 февраля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.

Спектакль "Spy Girls"

9 февраля в 19.00 в Нарвском театральном центре "Vaba Lava".

На ночном марафоне лыжники едут только при свете налобных фонариков. Среди участников несколько раз была и президент Керсти Кальюлайд.
На ночном марафоне лыжники едут только при свете налобных фонариков. Среди участников несколько раз была и президент Керсти Кальюлайд. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Алутагузеский ночной марафон

9 февраля в Алутагузеском центре отдыха и спорта.

Уникальная возможность прокатиться на лыжах при свете налобных фонариков в чарующей атмосфере ночного зимнего леса.

Алутагузеский лыжный марафон

10 февраля в Алутагузеском центре отдыха и спорта.

Почти тысяча любителей лыжного спорта со всей Эстонии приезжают на старт крупнейшего зимнего мероприятия народного спорта Ида-Вирумаа.

Зимний праздник народного танца "Talvepilgar"

10 февраля в Кохтла-Нымме.

Уникальный праздник народного танца в Ида-Вирумаа, в котором принимают участие около 900 танцоров.

Ледовое шоу "Hogwart's Holidays".
Ледовое шоу "Hogwart's Holidays". Фото: eventim.pl

Ледовое шоу "Hogwart's Holidays"

12 февраля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.

Шоу, сочетающее в себе комедию, магию, цирковое искусство и катание на коньках.

"Rhapsody in Blue".
"Rhapsody in Blue". Фото: Erakogu

"Rhapsody in Blue"

13 февраля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.

Уникальный состав - Стен Хейноя (фортепиано), Расмус Андреас Райде (фортепиано), Танель-Эйко Новиков (ударные) и Карл Йоханн Латтикас (ударные) - исполнит оригинальные композиции, а также аранжировки произведений композиторов 20-21-го века.

"Kauka jumal".
"Kauka jumal". Фото: VAT Teater

Спектакль театра VAT "Kauka jumal"

14 февраля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.

Максим Галкин.
Максим Галкин. Фото: Erakogu

Максим Галкин

18 февраля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.

Сеэман, Норманн, Йыэкалда в спектакле "Firmapidu"

20 февраля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.

Нарвский ночной марафон

22 февраля в 19.00 на тропе здоровья в Эккекюла в Нарве.

Ночное пиршество в полнолуние.
Ночное пиршество в полнолуние. Фото: Taago Heinmaa

Ночное пиршество в полнолуние

24 февраля в 17.00 на Улице причудской еды от Пагари до Сааболда.

В годовщину республики 40 одновечерних ресторанов, от Пагари до Сааболда, открывают свои дворы, предлагают приготовленную на костре еду и напитки при свете живого огня и полной луны.

Стен Лассманн.
Стен Лассманн. Фото: Tairo Lutter

Концерт Стена Лассманна (фортепиано) "Kodumaised viisid"

28 февраля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.

Фортепианный вечер посвящен шедеврам фортепианного творчества Хейно Эллера.

"Aabitsa kukk".
"Aabitsa kukk". Фото: Vana Baskini teater

Андрус Кивиряхк - "Aabitsa kukk"

29 февраля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.

Пьеса Андруса Кивиряхка в постановке Андруса Ваарика рассказывает о маленьком и бедном человеке, которого постоянно обижают. В роли Мауно - Лаури Лийв.

МАРТ

"Японский сад", ансамбль барабанов тайко

Лийзи Койксон.
Лийзи Койксон. Фото: Jüri Looring

2 марта в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.

В концерте, на котором прозвучит японская, а также вдохновленная японской музыкальной культурой музыка, примут участие ансамбль барабанщиков тайко (Япония), Эстонский национальный мужской хор под управлением Микка Юлеоя, Лийзи Койксон (вокал), Раун Юурикас (клавишные) и Мартин Петерманн (ударные).

Эстонский национальный мужской хор.
Эстонский национальный мужской хор. Фото: FB

Эстонский национальный мужской хор

7 марта в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.

"Nipernaadi talv".
"Nipernaadi talv". Фото: Rakvere Teater

Спектакль Раквереского театра "Nipernaadi talv"

18 марта в 19.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры.

Элина Нечаева.
Элина Нечаева. Фото: Konstantin Sednev

Элина Нечаева, Хельдур Харри Пыльда и Тийт Кикас

22 марта в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.

Концерт "Uni saabub hommikul"/"Сон приходит утром" предназначен для музыкальных гурманов, ценящих интеграцию и богатый симбиоз современных музыкальных стилей.

Турнир ЧМ по хоккею с шайбой среди женщин

24-29 марта в Кохтла-Ярвеском ледовом холле.

В группе "B" третьего дивизиона женская сборная Эстонии по хоккею встретится с командами Боснии и Герцеговины, Израиля, Таиланда и Сингапура.

"Klassis".
"Klassis". Фото: Rakvere Teater

Спектакль Раквереского театра "Klassis"

28 марта в 19.00 в Нарвском центре "Vaba Lava".

АПРЕЛЬ

Мартин Куускманн.
Мартин Куускманн. Фото: Pärnu kontserdimaja

"Brasiilia serenaad"

6 апреля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.

Номинированные на премию "Грэмми" музыканты, фаготист Мартин Куускманн и бразильский пианист и композитор Джовино Сантос Нето исполнят лирические произведения бразильских композиторов.

"Trad.Attack!".
"Trad.Attack!". Фото: Eero Vabamägi

"Trad.Attack!" & "Iberi"

13 апреля в 19.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры.

На открытие юбилейного года "Trad.Attack!" приглашает замечательную грузинскую группу "Iberi", с которой коллектив недавно записал совместную песню "Kiigelaul" для своего альбома "Bring It On". На концерте вы сможете ощутить, как звучат вместе барабаны, гитара, труба, волынка, дудук, пандури и семь мощных грузинских мужчин.

Генеральский забег

13 апреля в Алутагузеском центре отдыха и спорта.

Мероприятие в честь генерала Александера Тыниссона будет включать в себя как военный, так и народный забег.

Кайре Вилгатс .
Кайре Вилгатс . Фото: Erakogu

"Kaire kreisi kabaree"

17 апреля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.

В спектакле с участием Кайре Вилгатс прозвучат известные эстонские и зарубежные эстрадные и поп-песни, зажигательные танцы и канкан.

МАЙ

"Dagamba".
"Dagamba". Фото: FB

Заключительный концерт сезона "Eesti Kontsert"

3 мая в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.

Латвийский ансамбль "Dagamba" сочетает классическую и поп-музыку. Их последний альбом и программа "Bach Against the Machine" вышли весной 2023 года и набирают популярность на концертных площадках Европы. Программа вдохновлена наследием Иоганна Себастьяна Баха и влиятельной американской рок-группы "Rage Against the Machine".

Международный вечер легкой атлетики в Йыхви

23 мая на стадионе Хейно Липпа в Йыхви.

На стадионе в Йыхви будут соревноваться лучшие спортсмены мира в нескольких дисциплинах легкой атлетики.

"Vallatud võtted".
"Vallatud võtted". Фото: Rakvere Teater

Спектакль Раквереского театра "Vallatud võtted"/"Скин Флик"

24 мая в 19.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры.

Шествие Нарвского городского забега

31 мая в Нарве.

ИЮНЬ

Нарвский городской забег.
Нарвский городской забег. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Нарвский городской забег

1 июня в Нарве.

Самое массовое мероприятие народного спорта в Ида-Вирумаа, в прошлом году в нем приняли участие около 5000 человек. В программе - полумарафон, а также бег и ходьба на 5 км.

Алутагузеский веломарафон.
Алутагузеский веломарафон. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Алутагузеский веломарафон

1 июня в Алутагузеском центре отдыха и спорта.

Этап "Põleva kivi" кубков серии олимпийского кросса

2 июня в Кивиылиском центре приключений.

Празднование Дня Йыхви

3-9 июня в разных местах Йыхви.

Вирумааский праздник танца в Йыхви

8 июня на стадионе Хейно Липпа в Йыхви.

Ида-Вирумааский стадионный ультразабег.
Ида-Вирумааский стадионный ультразабег. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Ида-Вирумааский стадионный ультразабег

8 и 9 июня на стадионе Кохтла-Ныммеской школы.

Финальный этап серии "TV 10 olümpiastarti"

13 и 14 июня на стадионе Хейно Липпа в Йыхви. 

Публикуется при поддержке:

Фото: Eesti Kultuurkapital
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