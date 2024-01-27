ЗИМА / ВЕСНА 2024 ⟩ Календарь мероприятий в Ида-Вирумаа

Концерт "Uni saabub hommikul"/"Сон приходит утром" предназначен для музыкальных гурманов, ценящих интеграцию и богатый симбиоз современных музыкальных стилей.

Турнир ЧМ по хоккею с шайбой среди женщин

24-29 марта в Кохтла-Ярвеском ледовом холле.

В группе "B" третьего дивизиона женская сборная Эстонии по хоккею встретится с командами Боснии и Герцеговины, Израиля, Таиланда и Сингапура.

"Klassis". Фото: Rakvere Teater

Спектакль Раквереского театра "Klassis"

28 марта в 19.00 в Нарвском центре "Vaba Lava".

АПРЕЛЬ

Мартин Куускманн. Фото: Pärnu kontserdimaja

"Brasiilia serenaad"

6 апреля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.

Номинированные на премию "Грэмми" музыканты, фаготист Мартин Куускманн и бразильский пианист и композитор Джовино Сантос Нето исполнят лирические произведения бразильских композиторов.

"Trad.Attack!". Фото: Eero Vabamägi

"Trad.Attack!" & "Iberi"

13 апреля в 19.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры.

На открытие юбилейного года "Trad.Attack!" приглашает замечательную грузинскую группу "Iberi", с которой коллектив недавно записал совместную песню "Kiigelaul" для своего альбома "Bring It On". На концерте вы сможете ощутить, как звучат вместе барабаны, гитара, труба, волынка, дудук, пандури и семь мощных грузинских мужчин.

Генеральский забег

13 апреля в Алутагузеском центре отдыха и спорта.

Мероприятие в честь генерала Александера Тыниссона будет включать в себя как военный, так и народный забег.

Кайре Вилгатс . Фото: Erakogu

"Kaire kreisi kabaree"

17 апреля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.

В спектакле с участием Кайре Вилгатс прозвучат известные эстонские и зарубежные эстрадные и поп-песни, зажигательные танцы и канкан.

МАЙ

"Dagamba". Фото: FB