ЗИМА / ВЕСНА 2024 ⟩ Календарь мероприятий в Ида-Вирумаа

Латвийский ансамбль "Dagamba" сочетает классическую и поп-музыку. Их последний альбом и программа "Bach Against the Machine" вышли весной 2023 года и набирают популярность на концертных площадках Европы. Программа вдохновлена наследием Иоганна Себастьяна Баха и влиятельной американской рок-группы "Rage Against the Machine".