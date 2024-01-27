В Ида-Вирумаа состоится множество культурных и спортивных мероприятий на любой вкус.
ЗИМА / ВЕСНА 2024 ⟩ Календарь мероприятий в Ида-Вирумаа
ЯНВАРЬ
Вокальный ансамбль "Spartimu" (Корсика)
31 января в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.
ФЕВРАЛЬ
Киевский Гранд Балет - "Лебединое озеро"
3 февраля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.
В прекрасной классической постановке Киевского Гранд Балета выступит всемирно известная прима-балерина Ана София Шеллер (США).
Kass / Talsi / Sink
6 февраля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.
Спектакль "Spy Girls"
9 февраля в 19.00 в Нарвском театральном центре "Vaba Lava".
Алутагузеский ночной марафон
9 февраля в Алутагузеском центре отдыха и спорта.
Уникальная возможность прокатиться на лыжах при свете налобных фонариков в чарующей атмосфере ночного зимнего леса.
Алутагузеский лыжный марафон
10 февраля в Алутагузеском центре отдыха и спорта.
Почти тысяча любителей лыжного спорта со всей Эстонии приезжают на старт крупнейшего зимнего мероприятия народного спорта Ида-Вирумаа.
Зимний праздник народного танца "Talvepilgar"
10 февраля в Кохтла-Нымме.
Уникальный праздник народного танца в Ида-Вирумаа, в котором принимают участие около 900 танцоров.
Ледовое шоу "Hogwart's Holidays"
12 февраля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.
Шоу, сочетающее в себе комедию, магию, цирковое искусство и катание на коньках.
"Rhapsody in Blue"
13 февраля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.
Уникальный состав - Стен Хейноя (фортепиано), Расмус Андреас Райде (фортепиано), Танель-Эйко Новиков (ударные) и Карл Йоханн Латтикас (ударные) - исполнит оригинальные композиции, а также аранжировки произведений композиторов 20-21-го века.
Спектакль театра VAT "Kauka jumal"
14 февраля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.
Максим Галкин
18 февраля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.
Сеэман, Норманн, Йыэкалда в спектакле "Firmapidu"
20 февраля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.
Нарвский ночной марафон
22 февраля в 19.00 на тропе здоровья в Эккекюла в Нарве.
Ночное пиршество в полнолуние
24 февраля в 17.00 на Улице причудской еды от Пагари до Сааболда.
В годовщину республики 40 одновечерних ресторанов, от Пагари до Сааболда, открывают свои дворы, предлагают приготовленную на костре еду и напитки при свете живого огня и полной луны.
Концерт Стена Лассманна (фортепиано) "Kodumaised viisid"
28 февраля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.
Фортепианный вечер посвящен шедеврам фортепианного творчества Хейно Эллера.
Андрус Кивиряхк - "Aabitsa kukk"
29 февраля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.
Пьеса Андруса Кивиряхка в постановке Андруса Ваарика рассказывает о маленьком и бедном человеке, которого постоянно обижают. В роли Мауно - Лаури Лийв.
МАРТ
"Японский сад", ансамбль барабанов тайко
2 марта в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.
В концерте, на котором прозвучит японская, а также вдохновленная японской музыкальной культурой музыка, примут участие ансамбль барабанщиков тайко (Япония), Эстонский национальный мужской хор под управлением Микка Юлеоя, Лийзи Койксон (вокал), Раун Юурикас (клавишные) и Мартин Петерманн (ударные).
Эстонский национальный мужской хор
7 марта в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.
Спектакль Раквереского театра "Nipernaadi talv"
18 марта в 19.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры.
Элина Нечаева, Хельдур Харри Пыльда и Тийт Кикас
22 марта в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.
Концерт "Uni saabub hommikul"/"Сон приходит утром" предназначен для музыкальных гурманов, ценящих интеграцию и богатый симбиоз современных музыкальных стилей.
Турнир ЧМ по хоккею с шайбой среди женщин
24-29 марта в Кохтла-Ярвеском ледовом холле.
В группе "B" третьего дивизиона женская сборная Эстонии по хоккею встретится с командами Боснии и Герцеговины, Израиля, Таиланда и Сингапура.
Спектакль Раквереского театра "Klassis"
28 марта в 19.00 в Нарвском центре "Vaba Lava".
АПРЕЛЬ
"Brasiilia serenaad"
6 апреля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.
Номинированные на премию "Грэмми" музыканты, фаготист Мартин Куускманн и бразильский пианист и композитор Джовино Сантос Нето исполнят лирические произведения бразильских композиторов.
"Trad.Attack!" & "Iberi"
13 апреля в 19.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры.
На открытие юбилейного года "Trad.Attack!" приглашает замечательную грузинскую группу "Iberi", с которой коллектив недавно записал совместную песню "Kiigelaul" для своего альбома "Bring It On". На концерте вы сможете ощутить, как звучат вместе барабаны, гитара, труба, волынка, дудук, пандури и семь мощных грузинских мужчин.
Генеральский забег
13 апреля в Алутагузеском центре отдыха и спорта.
Мероприятие в честь генерала Александера Тыниссона будет включать в себя как военный, так и народный забег.
"Kaire kreisi kabaree"
17 апреля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.
В спектакле с участием Кайре Вилгатс прозвучат известные эстонские и зарубежные эстрадные и поп-песни, зажигательные танцы и канкан.
МАЙ
Заключительный концерт сезона "Eesti Kontsert"
3 мая в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.
Латвийский ансамбль "Dagamba" сочетает классическую и поп-музыку. Их последний альбом и программа "Bach Against the Machine" вышли весной 2023 года и набирают популярность на концертных площадках Европы. Программа вдохновлена наследием Иоганна Себастьяна Баха и влиятельной американской рок-группы "Rage Against the Machine".
Международный вечер легкой атлетики в Йыхви
23 мая на стадионе Хейно Липпа в Йыхви.
На стадионе в Йыхви будут соревноваться лучшие спортсмены мира в нескольких дисциплинах легкой атлетики.
Спектакль Раквереского театра "Vallatud võtted"/"Скин Флик"
24 мая в 19.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры.
Шествие Нарвского городского забега
31 мая в Нарве.
ИЮНЬ
Нарвский городской забег
1 июня в Нарве.
Самое массовое мероприятие народного спорта в Ида-Вирумаа, в прошлом году в нем приняли участие около 5000 человек. В программе - полумарафон, а также бег и ходьба на 5 км.
Алутагузеский веломарафон
1 июня в Алутагузеском центре отдыха и спорта.
Этап "Põleva kivi" кубков серии олимпийского кросса
2 июня в Кивиылиском центре приключений.
Празднование Дня Йыхви
3-9 июня в разных местах Йыхви.
Вирумааский праздник танца в Йыхви
8 июня на стадионе Хейно Липпа в Йыхви.
Ида-Вирумааский стадионный ультразабег
8 и 9 июня на стадионе Кохтла-Ныммеской школы.
Финальный этап серии "TV 10 olümpiastarti"
13 и 14 июня на стадионе Хейно Липпа в Йыхви.
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