На очень скользкой дороге произошло тяжелое ДТП

В дорожно-транспортном происшествии в Алутагузеской волости погиб водитель автомобиля и пострадали еще два человека.
По данным полиции, около 9 часов утра 24 января в центр тревоги поступило сообщение, что на дороге Йыхви-Тарту-Валга в деревне Тяривере, что в Алутагузеской волости, произошло дорожно-транспортное происшествие. По первоначальным данным, там столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
В результате столкновения водитель одной машины погиб, два человека получили ранения. Все детали происшествия еще уточняются.
Как зафиксировала полиция, на месте происшествия и в округе дорога очень скользкая, поэтому водителям надлежит быть особо осторожными, избегать резких маневров и обгонов.
К полудню полиция установила некоторые обстоятельства тяжкого ДТП, а вернее - трех подряд происшествий.