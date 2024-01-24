На очень скользкой дороге произошло тяжелое ДТП

По данным полиции, около 9 часов утра 24 января в центр тревоги поступило сообщение, что на дороге Йыхви-Тарту-Валга в деревне Тяривере, что в Алутагузеской волости, произошло дорожно-транспортное происшествие. По первоначальным данным, там столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

В результате столкновения водитель одной машины погиб, два человека получили ранения. Все детали происшествия еще уточняются.

Как зафиксировала полиция, на месте происшествия и в округе дорога очень скользкая, поэтому водителям надлежит быть особо осторожными, избегать резких маневров и обгонов.

К полудню полиция установила некоторые обстоятельства тяжкого ДТП, а вернее - трех подряд происшествий.