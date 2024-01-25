Люди возьмутся за руки, чтобы создать самое большое сердце Эстонии

Массовая всеэстонская акция пройдет в третий раз, и второй год к ней присоединяются кохтлаярвесцы. Задача - построить фигуру сердца и сфотографировать ее с дрона. Инициаторы из "JJ-Street" объявили, что целью нынешней акции "Сердце" является переход от головы к сердцу! Когда вокруг множество вызовов и мир постоянно меняется, еще более важно проявить заботу и сердечность. В наши непростые времена очень важно не разучиться чувствовать радость, особенно радость общения.

Координаторами в Кохтла-Ярве выступают Кохтла-Ярвеский молодежный центр и клуб "Ахтме".

- В прошлом году почетный титул самого большого сердца заработал наш город, - с гордостью напомнила директор молодежного центра Алиса Линтер. - На новом футбольном стадионе в Ярвеской части собралось 324 человека, сформировавшие символ дружбы и любви, мы выиграли конкурс, заработав переходящий кубок. Постараемся его не отдать, поэтому призываем присоединиться всех земляков - приходите семьями, компаниями друзей и прочими коллективами.

Участники прошлогодней акции отмечали, что новая традиция достойна продолжения, потому что сплачивает людей, дает возможность заняться вместе чем-то приятным. Почувствовать приближение праздника, который давно покорил многих, - Дня святого Валентина.

По словам Алисы, так как в прошлом году собирались в Ярвеской части города, на этот раз решили больше внимания уделить ахтмесцам, так как в прошлом году многие подходили и говорили, что с удовольствием пришли бы тоже, но ехать в другую часть города неудобно. "Будем только рады, если на площадь приедут жители из других микрорайонов, - подчеркнула она. - Давайте вместе еще раз докажем, что именно в нашем городе самое большое сердце!"

Регистрироваться для участия не требуется. Организаторы обещают позаботиться о небольших развлечениях - веселой разминке и горячем чае.

Все фотографии сердец будут опубликованы 12 февраля, тогда же определится и нынешний обладатель титула "Самое большое сердце Эстонии".

Эта акция впервые состоялась в 2022 году, когда в 15 городах были сформированы сердца из людей. Более тысячи человек приняли участие, а главный приз завоевал объединенный коллектив Валга/Валка. В прошлом году сердца были сформированы уже в 31 точке на карте страны, собрав 3701 участника.