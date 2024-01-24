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Лесовоз опрокинулся и рассыпал бревна по дороге

Северное побережье
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Спасатели помогли расчистить проезжую часть от бревен, вывалившихся из опрокинувшегося в кювет лесовоза.
Спасатели помогли расчистить проезжую часть от бревен, вывалившихся из опрокинувшегося в кювет лесовоза. Фото: Ida päästekeskus

Груженый лесовоз утром съехал со скользкой дороги в кювет, а бревна рассыпались по проезжей части, перекрыв движение.

В центр тревоги 24 января в 7.28 поступило сообщение, что в районе деревни Вана-Сонда Люганузеской волости лесовоз съехал с дороги в кювет, а перевозимые им бревна оказались на проезжей части, перегородив движение по меньшей мере в одном направлении. ДТП случилось на дороге Сями-Сонда-Кивиыли.

На место происшествия прибыли полиция, спасатели и медики. Выяснилось, что водитель опрокинувшегося грузовика не пострадал.

Спасатели ликвидировали последствия разлива машинного масла и помогли расчистить дорогу от бревен.

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