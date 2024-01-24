Лесовоз опрокинулся и рассыпал бревна по дороге

Груженый лесовоз утром съехал со скользкой дороги в кювет, а бревна рассыпались по проезжей части, перекрыв движение.
В центр тревоги 24 января в 7.28 поступило сообщение, что в районе деревни Вана-Сонда Люганузеской волости лесовоз съехал с дороги в кювет, а перевозимые им бревна оказались на проезжей части, перегородив движение по меньшей мере в одном направлении. ДТП случилось на дороге Сями-Сонда-Кивиыли.
На место происшествия прибыли полиция, спасатели и медики. Выяснилось, что водитель опрокинувшегося грузовика не пострадал.
Спасатели ликвидировали последствия разлива машинного масла и помогли расчистить дорогу от бревен.