Лесовоз опрокинулся и рассыпал бревна по дороге

В центр тревоги 24 января в 7.28 поступило сообщение, что в районе деревни Вана-Сонда Люганузеской волости лесовоз съехал с дороги в кювет, а перевозимые им бревна оказались на проезжей части, перегородив движение по меньшей мере в одном направлении. ДТП случилось на дороге Сями-Сонда-Кивиыли.