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Около 400 автовладельцев наказаны за нарушение парковки в Кохтла-Ярве

Ирина Кивисельг
, журналист
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Фото иллюстративное: зимой ограничительных знаков на городских улицах, особенно узких, становится больше.
Фото иллюстративное: зимой ограничительных знаков на городских улицах, особенно узких, становится больше. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Предупредительные штрафы за неправильную парковку заплатили в прошлом году автовладельцы, ставившие транспорт на газоны или под запрещающие знаки. В начале текущего года много претензий к игнорированию временных знаков.

По словам чиновника правопорядка Кохтла-Ярвеского горуправления Тимофея Корепова, в прошлом году он выписал рекордное количество штрафов за неправильную парковку автомобилей - около четырехсот, что почти в два раза больше, чем в 2022 году. Он не только сам фиксирует нарушения, объезжая улицы, нередко о них сообщают соседи, руководители квартирных товариществ, присылают фотографии. По номерам машин чиновник выясняет имя владельца транспорта и выписывает предупредительный штраф 20 евро.

- Оплатить или оспорить штраф можно в течение 30 дней, и такие случаи ранее были, но ни разу дело о нарушении не закончилось в пользу провинившегося, наоборот, заплатить ему пришлось больше.

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