Около 400 автовладельцев наказаны за нарушение парковки в Кохтла-Ярве

По словам чиновника правопорядка Кохтла-Ярвеского горуправления Тимофея Корепова, в прошлом году он выписал рекордное количество штрафов за неправильную парковку автомобилей - около четырехсот, что почти в два раза больше, чем в 2022 году. Он не только сам фиксирует нарушения, объезжая улицы, нередко о них сообщают соседи, руководители квартирных товариществ, присылают фотографии. По номерам машин чиновник выясняет имя владельца транспорта и выписывает предупредительный штраф 20 евро.