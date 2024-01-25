Чт, 25.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

"Академия умников", зародившаяся в Ида-Вирумаа, распространяется по всей Эстонии

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Copy
Четвертые состязания восточного региона состоялись на прошлой неделе в двух школах: команды основных школ встретились в Тойла, а гимназисты - в Ийзаку.
Четвертые состязания восточного региона состоялись на прошлой неделе в двух школах: команды основных школ встретились в Тойла, а гимназисты - в Ийзаку. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Подобно тому, как школа предпринимательства, возникшая в Ида-Вирумаа, распространилась по всей стране, "Академия умников", созданная по инициативе преподавателей естественных предметов Ида-Вирумаа, обретает все большие масштабы и в этом сезоне пройдет в пяти уездах.

Игра, стартовавшая в 2022 году, побуждает учеников глубже погрузиться в область точных и естественных наук, демонстрируя ее прелесть и связь с реальной жизнью. Кроме того, это дает молодым людям возможность проверить себя, соединив теоретические знания с практикой.

В этом сезоне основные школы и гимназии будут соревноваться отдельно, так как они больше не умещаются под одной крышей. Всего в соревнованиях на востоке участвуют тридцать три команды - вдвое больше, чем в прошлом сезоне. Команды представляют тридцать одну школу.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх