"Академия умников", зародившаяся в Ида-Вирумаа, распространяется по всей Эстонии

Игра, стартовавшая в 2022 году, побуждает учеников глубже погрузиться в область точных и естественных наук, демонстрируя ее прелесть и связь с реальной жизнью. Кроме того, это дает молодым людям возможность проверить себя, соединив теоретические знания с практикой.

В этом сезоне основные школы и гимназии будут соревноваться отдельно, так как они больше не умещаются под одной крышей. Всего в соревнованиях на востоке участвуют тридцать три команды - вдвое больше, чем в прошлом сезоне. Команды представляют тридцать одну школу.