"Академия умников", зародившаяся в Ида-Вирумаа, распространяется по всей Эстонии

Подобно тому, как школа предпринимательства, возникшая в Ида-Вирумаа, распространилась по всей стране, "Академия умников", созданная по инициативе преподавателей естественных предметов Ида-Вирумаа, обретает все большие масштабы и в этом сезоне пройдет в пяти уездах.
Игра, стартовавшая в 2022 году, побуждает учеников глубже погрузиться в область точных и естественных наук, демонстрируя ее прелесть и связь с реальной жизнью. Кроме того, это дает молодым людям возможность проверить себя, соединив теоретические знания с практикой.