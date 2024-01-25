ОДИН ВОПРОС ⟩ Планирует ли государство лишить граждан России права голоса на местных выборах?

- Если часть юристов полагают, что возможно, не изменяя Конституцию, изменить Закон о выборах, то есть ограничить чье-то право голоса на выборах в местные самоуправления, то от канцлера юстиции, а также от канцелярии президента поступил сигнал о том, что на основании гражданства очень сложно все-таки ограничить чье-то исходящее из Конституции право выбирать. Для этого мы должны были бы изменить часть 2 статьи 156 Конституции. Насколько нам известно, Конституцию возможно изменить тремя способами. Первый - это референдум, второй - чтобы соответствующее решение приняли два состава Рийгикогу, и третий - более быстрый, предполагающий, что четыре пятых состава Рийгикогу должны быть согласны на это. Глядя на Рийгикогу, я верю, что теоретически это сделать возможно. Так что сейчас мы находимся с процессом изменения [Конституции] на данном этапе.