Кохтла-Ярве может смягчить свои точки зрения относительно предложенного Йыхви обмена землями, в соответствии с которыми город поначалу соглашался забрать большую часть предложенных земельных участков, а взамен готов был отдать только таммикуский терриконик.
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Кохтла-Ярве при обмене землями с Йыхви может поумерить свою жадность
В августе прошлого года Йыхвиское волостное собрание сделало городу Кохтла-Ярве предложение об обмене несколькими земельными участками, однако в Кохтла-Ярве принятие решения затянулось. Якобы этому предшествовали долгие переговоры между йыхвиской и кохтла-ярвеской властями и предложение Йыхви исходило из достигнутого на этих переговорах консенсуса.