Кохтла-Ярве при обмене землями с Йыхви может поумерить свою жадность

В августе прошлого года Йыхвиское волостное собрание сделало городу Кохтла-Ярве предложение об обмене несколькими земельными участками, однако в Кохтла-Ярве принятие решения затянулось. Якобы этому предшествовали долгие переговоры между йыхвиской и кохтла-ярвеской властями и предложение Йыхви исходило из достигнутого на этих переговорах консенсуса.