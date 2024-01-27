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Кохтла-Ярве при обмене землями с Йыхви может поумерить свою жадность

Эрик Калда
, журналист
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Самый большой спор происходил вокруг участков с жильем, расположенных возле ведущей в Таммику дороги. Йыхви ухаживает здесь за автомобильной и велосипедной дорогами, однако пользующиеся ими люди являются жителями города Кохтла-Ярве.
Самый большой спор происходил вокруг участков с жильем, расположенных возле ведущей в Таммику дороги. Йыхви ухаживает здесь за автомобильной и велосипедной дорогами, однако пользующиеся ими люди являются жителями города Кохтла-Ярве. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Кохтла-Ярве может смягчить свои точки зрения относительно предложенного Йыхви обмена землями, в соответствии с которыми город поначалу соглашался забрать большую часть предложенных земельных участков, а взамен готов был отдать только таммикуский терриконик.

В августе прошлого года Йыхвиское волостное собрание сделало городу Кохтла-Ярве предложение об обмене несколькими земельными участками, однако в Кохтла-Ярве принятие решения затянулось. Якобы этому предшествовали долгие переговоры между йыхвиской и кохтла-ярвеской властями и предложение Йыхви исходило из достигнутого на этих переговорах консенсуса.

Взять земли соглашались, а отдавать - нет

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