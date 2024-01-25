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От одного дома-монстра избавились, на очереди следующий

Ирина Кивисельг
, журналист
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Лицезреть такую картину на стыке улицы Айа и Мыйза теэ неприятно ни соседям, ни прохожим.
Лицезреть такую картину на стыке улицы Айа и Мыйза теэ неприятно ни соседям, ни прохожим. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

"Домов с призраками" в Кохтла-Ярве стало на один меньше, но, вероятно, городским властям придется потратиться еще - владельцы недвижимости на Айа, 19, в апреле прошлого года пострадавшего от двух пожаров, также не реагируют на требование убрать развалины.

В конце прошлого года с лица Кохтла-Ярве исчезли развалины старого дома на Ярвекюла теэ, около здания, в котором временно базируется Кесклиннаская основная школа. Многолетние старания чиновников горуправы призвать к действиям владельца недвижимости, живущего в другом уезде, не привели к результату. Так как заброшенный дом не только портил внешний вид, но и создавал опасность - туда нередко лазили дети, случались пожары, -было принято решение убрать останки и облагородить территорию за городские деньги, а счет за выполненные работы предъявить хозяину участка. По словам чиновника правопорядка Кохтла-Ярвеского горуправления Тимофея Корепова, работы обошлись порядка 20 тысяч евро, их выполнила муниципальная фирма.

- К сожалению, другого пути, как востребовать затраченные средства через суд, нет, - комментирует он. - Если владельцы не реагируют на предписания, обращаемся к судебным исполнителям - это помогает, штрафы оплачивают. Но моя главная цель - не пополнить городской бюджет, а чтобы хозяева что-то делали со своей недвижимостью. В вышеназванном случае с трудом нашел контакты, неоднократно отправлял предписания, а когда реакции не последовало, передал документы судебному исполнителю. Сумма штрафа добавится к стоимости работ по сносу дома.

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