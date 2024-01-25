От одного дома-монстра избавились, на очереди следующий

В конце прошлого года с лица Кохтла-Ярве исчезли развалины старого дома на Ярвекюла теэ, около здания, в котором временно базируется Кесклиннаская основная школа. Многолетние старания чиновников горуправы призвать к действиям владельца недвижимости, живущего в другом уезде, не привели к результату. Так как заброшенный дом не только портил внешний вид, но и создавал опасность - туда нередко лазили дети, случались пожары, -было принято решение убрать останки и облагородить территорию за городские деньги, а счет за выполненные работы предъявить хозяину участка. По словам чиновника правопорядка Кохтла-Ярвеского горуправления Тимофея Корепова, работы обошлись порядка 20 тысяч евро, их выполнила муниципальная фирма.