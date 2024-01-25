ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Такой шанс упустить нельзя

Понятно, что даже на таких благоприятных условиях использование поддержки не по карману многим товариществам. В Нарве, Кохтла-Ярве, Кивиыли, а также в других городах много домов, где часть квартир пустует, во многих из них проживают пожилые люди, не заинтересованные в дополнительных расходах, связанных с ремонтом дома, часть которых неизбежно ляжет на плечи жильцов. И даже если жильцов удастся уговорить, кредит в объеме, необходимом для покрытия собственного участия, может оказаться недоступным.

С другой стороны, какая могла бы быть альтернатива? Многоквартирные дома, которым более полувека, разрушаются, их отопление и эксплуатация становятся все дороже. Чтобы сохранить здание, сделать его пригодным для жизни и сократить расходы на коммунальные услуги, рано или поздно их все равно придется ремонтировать. Но если предложенная сейчас поддержка не будет использована, то потом придется делать это полностью за счет собственных кошельков жильцов.

После полной реконструкции здания коммунальные расходы сразу снизятся, а стоимость этих квартир вырастет. Кроме того, более масштабная реконструкция многоквартирных домов обеспечит работой многих строителей.

Квартирные товарищества и также самоуправления должны постараться, чтобы эти предназначенные для Ида-Вирумаа миллионы не были упущены.