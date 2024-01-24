Поставщик тепла в нарвские дома приготовил маленькое новое повышение тарифа

Разрешенная Департаментом конкуренции максимальная отпускная цена теплоэнергии в Нарве вырастет с марта на 0,6 процента, достигнув 90 евро за мегаватт-час, считая с налогом с оборота. Соответствующее решение департамент вынес 17 января.

После прошлого 84-процентного повышения теплотарифа с сентября 2023 года и потом еще после нынешнего январского повышения налога с оборота сейчас действующая предельная цена на теплоэнергию в Нарве составляет 89,5 евро за мегаватт-час. Таким образом, один мегаватт-час тепла с весны подорожает на 50 евроцентов.

В "Narva Soojusvõrk" заявляют, что мартовское повышение тарифа могло оказаться и выше, но на сетевом предприятии постарались не допустить этого. "В связи с завершением трехлетнего срока действия прошлой ценовой формулы, Департамент конкуренции изменил ценовую формулу сетевого тарифа на зону теплоснабжения города Нарва. Предприятие "Narva Soojusvõrk" провело максимально возможное сокращение постоянных расходов, связанных с распределением и продажей тепла и влияющих на ценовую формулу, чтобы рост установленного ценовой формулой сетевого тарифа был минимальным", - заявил председатель правления "Narva Soojusvõrk" Павел Рушелюк.

Он заверил, что новый тариф, утвержденный Департаментом конкуренции, предполагает рост надежности теплоснабжения со стороны "Narva Soojusvõrk". Это станет возможным благодаря реновации теплотрасс.

"Narva Soojusvõrk" управляет приблизительно 80 километрами трасс теплоснабжения в Нарве, из которых 45 километров уже прошли реновацию.