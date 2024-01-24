Поставщик тепла в нарвские дома приготовил маленькое новое повышение тарифа

Сетевое предприятие "Narva Soojusvõrk", обеспечивающее горячее водоснабжение и отопление в нарвских домах, полгода назад ошарашило горожан 84-процентным повышением стоимости теплоэнергии. Сейчас оно объявило снова о повышении тарифа, хоть и мизерном на этот раз.
Разрешенная Департаментом конкуренции максимальная отпускная цена теплоэнергии в Нарве вырастет с марта на 0,6 процента, достигнув 90 евро за мегаватт-час, считая с налогом с оборота. Соответствующее решение департамент вынес 17 января.
После прошлого 84-процентного повышения теплотарифа с сентября 2023 года и потом еще после нынешнего январского повышения налога с оборота сейчас действующая предельная цена на теплоэнергию в Нарве составляет 89,5 евро за мегаватт-час. Таким образом, один мегаватт-час тепла с весны подорожает на 50 евроцентов.
В "Narva Soojusvõrk" заявляют, что мартовское повышение тарифа могло оказаться и выше, но на сетевом предприятии постарались не допустить этого. "В связи с завершением трехлетнего срока действия прошлой ценовой формулы, Департамент конкуренции изменил ценовую формулу сетевого тарифа на зону теплоснабжения города Нарва. Предприятие "Narva Soojusvõrk" провело максимально возможное сокращение постоянных расходов, связанных с распределением и продажей тепла и влияющих на ценовую формулу, чтобы рост установленного ценовой формулой сетевого тарифа был минимальным", - заявил председатель правления "Narva Soojusvõrk" Павел Рушелюк.
Он заверил, что новый тариф, утвержденный Департаментом конкуренции, предполагает рост надежности теплоснабжения со стороны "Narva Soojusvõrk". Это станет возможным благодаря реновации теплотрасс.
"Narva Soojusvõrk" управляет приблизительно 80 километрами трасс теплоснабжения в Нарве, из которых 45 километров уже прошли реновацию.
Сетевой тариф "Narva Soojusvõrk" остается, как отметили члены правления предприятия Павел Рушелюк и Геннадий Осипцов, самым низким в Эстонии среди тарифов схожих сетей. Всего же в Эстонии 200 районов центрального отопления.
Тепло в Нарву поступает с электростанции
- Тепло для круглогодичного горячего водоснабжения и сезонного отопления домов в Нарве вырабатывается на ближайшей к городу Балтийской электростанции, управляемой компанией "Enefit Power" в составе госконцерна "Eesti Energia".
- Являющийся теплоносителем водяной пар производится на единственном сохраненном 11-м энергоблоке Балтийской электростанции, работающем на горючем сланце или его смеси с древесной щепой. Когда основной энергоблок стоит в резерве или на ремонте, тогда тепло для Нарвы вырабатывают в расположенной рядом газовой котельной. Газовая котельная подключается также в пиковые периоды потребления.
- Транспортировкой по трубам и продажей тепла от Балтийской электростанции занимается АО "Narva Soojusvõrk", принадлежащее сетевому предприятию "Elektrilevi" в составе государственного энергоконцерна. "Narva Soojusvõrk" управляет теплосетью в целом, руководит проектами ее реновации и осуществляет необходимые инвестиции.
- "Narva Soojusvõrk" снабжает теплоэнергией - горячей водой и отоплением - около 60 тысяч жителей Нарвского региона и обслуживает около 80 километров теплотрасс.