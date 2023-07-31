В Нарве пока не представляют, как жить с дорогим отоплением: "Понижать температуру еще больше мы уже не можем"

После сентябрьского подорожания теплоэнергии туго придется квартирным товариществам Нарвы. Председатель из девятиэтажки по улице Раху, 16-б Ирина Короткова констатирует: жильцы на пределе еще с прошлых отопительных сезонов. Счет за отопление большой квартиры достигал прошлой зимой сотни в месяц.

Температуру в квартирах снижали до минимума и в прошлые зимы. "Понижать температуру еще больше мы уже не можем, - уверенно говорит Короткова. - Мне уже сказали: не сметь еще понижать!". От вынужденной экономии сильнее страдают жильцы квартир на первых этажах, особенно если в семьях маленькие дети.

Короткова, как и многие другие, недоумевает от того, что энергетический госконцерн ежегодно рапортует о миллионных прибылях, но при этом в части тарифной политики "выкручивает людям руки". "От этого просто плакать хочется", - разводит руками председатель товарищества.

Скидок по коммунальным счетам не будет

Водное предприятие "Narva Vesi" до недавней поры делало ощутимую скидку тем товариществам, кто оплачивали счета добросовестно. "Это неплохое нам подспорье", - отметила Короткова. По ее мнению, так же мог бы поступать и поставщик тепла.

В "Narva Soojusvõrk" в ответ на такое предложение сказали, что в теплотарифе нет никакой лишней добавочной стоимости, да и Департамент конкуренции проверяет, чтобы тепло продавалось по цене, наиболее выгодной для потребителя. "Narva Soojusvõrk" не может предоставлять подобные скидки", - заявили в конторе теплосетей.