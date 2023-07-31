Поставщик теплоэнергии для Нарвы, объявивший о сентябрьском подорожании тепла почти в два раза, отмечает, что до сих пор еще не возникало острой проблемы с недобросовестными плательщиками по счетам. "Северное побережье" поинтересовалось, что думают в приграничном городе о скором повышении цены на отопление.
В Нарве пока не представляют, как жить с дорогим отоплением: "Понижать температуру еще больше мы уже не можем"
После сентябрьского подорожания теплоэнергии туго придется квартирным товариществам Нарвы. Председатель из девятиэтажки по улице Раху, 16-б Ирина Короткова констатирует: жильцы на пределе еще с прошлых отопительных сезонов. Счет за отопление большой квартиры достигал прошлой зимой сотни в месяц.
Температуру в квартирах снижали до минимума и в прошлые зимы. "Понижать температуру еще больше мы уже не можем, - уверенно говорит Короткова. - Мне уже сказали: не сметь еще понижать!". От вынужденной экономии сильнее страдают жильцы квартир на первых этажах, особенно если в семьях маленькие дети.
Короткова, как и многие другие, недоумевает от того, что энергетический госконцерн ежегодно рапортует о миллионных прибылях, но при этом в части тарифной политики "выкручивает людям руки". "От этого просто плакать хочется", - разводит руками председатель товарищества.
Скидок по коммунальным счетам не будет
Водное предприятие "Narva Vesi" до недавней поры делало ощутимую скидку тем товариществам, кто оплачивали счета добросовестно. "Это неплохое нам подспорье", - отметила Короткова. По ее мнению, так же мог бы поступать и поставщик тепла.
В "Narva Soojusvõrk" в ответ на такое предложение сказали, что в теплотарифе нет никакой лишней добавочной стоимости, да и Департамент конкуренции проверяет, чтобы тепло продавалось по цене, наиболее выгодной для потребителя. "Narva Soojusvõrk" не может предоставлять подобные скидки", - заявили в конторе теплосетей.
Впрочем, как констатировала с сожалением Ирина Короткова из дома по улице Раху, водоканал "Narva Vesi" несколько месяцев назад тоже перестал делать скидки лучшим партнерам, сославшись на убытки. Как раз об убытках нарвского водоканала "Северное побережье" упоминало неделю назад, когда писало, что "Narva Vesi" хочет повысить на треть свои цены на воду и канализацию.
Детсады и школы надеются на местную власть
Директор большого нарвского детсада "Kirsike" Альбина Метса в четверг прервала отпуск, чтобы прийти на работу и узнать новости. В том числе новость про то, что счета за отопление осенью вырастут ощутимо. "Мы и так живем в эконом-режиме уже достаточно давно, и как теперь все будет - я не знаю", - разводит руками заведующая детсадом. "Думаю, власти должны поддержать нас", - полагает она.
- Город нас никогда не бросал и всегда оказывал помощь в меру своих сил, - Метса полна надежд на руководство. - Я не думаю, что это (подорожание тепла) будет причиной для закрытия детсадов. Город наверняка примет какие-то решения, не зря же мы туда людей умных выбирали.
В Нарве уже во всех детсадах окна поменены на современные, и много где сделана изоляция стен. Впрочем, в старых стенах и кровлях находятся дыры для утечек тепла. "Надо будет поговорить со специалистами, какие еще есть возможности для теплоизоляции", - сказала руководительница "Kirsike".
В наилучшем положении оказывается нарвский детсад "Päikene", где давным-давно сделан полный ремонт здания на деньги местного бюджета и Евросоюза. Директор этого детсада Хели Адамович подтверждает, что благодаря обшитым стенам расходы "Päikene" на отопление самые низкие среди всех детсадов Нарвы. "Меня эта новость (о повышении теплотарифа) не напугала, - признается Адамович. - В свое время я не зря побегала, так что теперь городу мы очень выгодны".
Та же Адамович руководит еще одним нарвским детсадом - "Punamütsike". Вот там старое здание совсем никуда не годится, но и в этом случае повезло, ведь именно для "Punamütsike" прямо сейчас достраивается в районе Старой Нарвы новый и современный дом, у которого будет полный порядок с энергоэффективностью. "Через полгода у нас переезд", - поделилась своей радостью Адамович, когда для остальной Нарвы причин радоваться мало.
Нарвская больница хочет поддержки для оплаты счетов
- Отапливать палаты меньше мы, конечно же, не станем, потому что во главу работы ставим здоровье наших пациентов, - комментируют в Нарвской больнице сообщение о скором повышении теплотарифа. - Больнице ничего не остается, как просто принять этот неприятный факт, - говорит специалист по коммуникациям Дарья Давыдовская.
Она напомнила, что в прошлом году Нарвская больница, как и все, сталкивалась с подорожанием электроэнергии. Тогда были разработаны меры для снижения потребления электричества, начиная с замены ламп на энергосберегающие и заканчивая самодисциплиной - не забывать выключать свет там, где только возможно. Также Нарвская больница, наряду с другими больницами, получила финансовую поддержу от Кассы здоровья для оплаты счетов за электричество, что очень помогло.
- Если появится возможность поиска дополнительных средств на оплату возросших счетов, то со своей стороны больница, конечно, будет о них ходатайствовать, но на данный момент нам не остается ничего, кроме как ждать начала отопительного сезона и первых возросших счетов, - развела руками Давыдовская.
Невыгодно отапливать пустые квартиры и улицу
Занимающийся продажами и развитием недвижимости как в Нарве, так и в Таллинне предприниматель Кирилл Смирнов предвидит, что существенное повышение теплотарифа в приграничном городе скажется на тамошнем рынке жилья. В Нарве, как считается, более двух тысяч пустующих квартир, и их сильно дорожающее содержание владельцев не обрадует, поэтому многие квадратные метры пойдут на продажу.
- Вполне вероятно, что средняя цена по Нарве пойдет вниз, - предполагает Смирнов. - Пустыми стоят в основном небольшие квартиры, но статистика по сделкам потянет вниз все сегменты, включая более дорогие квартиры в центре Нарвы. И так-то не особо цены на недвижимость росли - в основном только корректировались по инфляции.
Специалист по недвижимости также надеется, что из-за роста тарифов больше нарвских квартирных товариществ озадачатся вопросом об энергоэффективности домов. "Не сразу, конечно, но через пару сезонов они все поймут, что очень дорого топят улицу", - заключил Смирнов.