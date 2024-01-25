Общественный туалет в Кивиыли оказался крепкой западней

В центр тревоги 24 января около трех часов дня поступило сообщение из города Кивиыли о том, что в общественном туалете оказалась заперта и не может выйти женщина.

Прибывшие на место спасатели тоже попытались открыть дверь туалета, но безуспешно. Ее невозможно было открыть даже принесенным ключом.

Спасатели не стали ломать дверь, а помогли женщине выбраться наружу через окно. О дальнейшей участи этой общественной западни пока не сообщается.