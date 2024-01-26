Остановка транспорта на границе не даст проверяющим расслабиться: большинство пересечений и нарушений уже сейчас за пешеходами

Пограничники пока не видят на российской стороне приготовлений к большой стройке, как сообщил Департамент полиции и погранохраны, но они исходят из предоставленной Москвой информации о том, что Ивангородский погранпункт с февраля перестанет пропускать транспортные средства.

- Мы, со своей стороны, закроем границу для пересечения транспортными средствами начиная с 1 февраля. Когда российская сторона даст нам новую информацию - например, об окончании ремонта, - то снова пересмотрим организацию работы на погранпункте, - сказал руководитель эстонской погранохраны Вейко Коммусаар.

Погранохрана прогнозирует, что после закрытия транспортного движения количество пересечений границы в Нарве уменьшится лишь процентов на двадцать, поскольку там уже сейчас почти три четверти пересечений совершаются пешком. Вдобавок, в разряд пешеходов перейдут пассажиры международных рейсовых автобусов, которые на своих двоих будут пересекать границу по мосту, чтобы на сопредельной стороне пересесть в другой автобус. Так что общее количество пересечений уменьшится лишь за счет людей, передвигающихся на грузовых и легковых автомобилях.

Таможенникам на границе в Нарве тоже не придется сильно расслабляться с февраля, когда они останутся совсем без фур.

- Налогово-таможенный департамент по-прежнему будет сфокусирован на контроле санкционных товаров, и в этом отношении закрытие для транспорта пункта пропуска изменений не принесет, - говорит заместитель гендиректора Налогово-таможенного департамента в таможенной сфере Урсула Риймаа. - Большинство нарушений совершают на нарвской границе именно пешеходы или пассажиры автобусов, то есть таможня продолжит обеспечивать в Нарве действенный контроль.

В части погранохраны (без учета таможни) на Нарвском погранпункте сейчас заняты около 100 человек. В феврале там на работе останутся только 80 чиновников, а оставшиеся без дела получат предложения поработать на имеющихся в Департаменте полиции и погранохраны вакантных местах.

- Наше пожелание, чтобы никто из этих людей из Департамента полиции и погранохраны не уходил. В департаменте есть вакантные должности, и мы всем предложим возможность продолжить работу в учреждении. В первую очередь мы хотим усилить охрану на зеленой границе, - пояснил Коммусаар.