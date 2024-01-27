Сланцевую промышленность Эстонии необходимо защитить от губительной деятельности зеленых активистов, заявил председатель EKRE Мартин Хельме, который на прошлой неделе вместе с коллегами-депутатами эстонского парламента посетил сланцевые предприятия "Eesti Energia" в Аувере и заводы масел "Viru Keemia Grupp" в Кохтла-Ярве. "Наш посыл здешним людям таков: надо продержаться, это безумие пройдет", - сказал Хельме в интервью в четверг, 18 января.
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Мартин Хельме: отечественную сланцевую промышленность нужно защитить от зеленого активизма, оторванного от реальной жизни
- В бытность министром финансов ранее вы были в роли общего собрания "Eesti Energia". Что нового вы узнали, посетив в четверг Аувере, где есть и заводы масел, и электростанции?