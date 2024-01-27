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Мартин Хельме: отечественную сланцевую промышленность нужно защитить от зеленого активизма, оторванного от реальной жизни

Эрик Гамзеев
, журналист
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Мартин Хельме говорит, что до конца жизни будет гордиться решениями, принятыми четыре года назад на посту министра финансов в правительстве Юри Ратаса о строительстве нового завода масел в Аувере и обязательстве обеспечить резервную мощность не менее 1000 мегаватт на сланцевых станциях.
Мартин Хельме говорит, что до конца жизни будет гордиться решениями, принятыми четыре года назад на посту министра финансов в правительстве Юри Ратаса о строительстве нового завода масел в Аувере и обязательстве обеспечить резервную мощность не менее 1000 мегаватт на сланцевых станциях. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Сланцевую промышленность Эстонии необходимо защитить от губительной деятельности зеленых активистов, заявил председатель EKRE Мартин Хельме, который на прошлой неделе вместе с коллегами-депутатами эстонского парламента посетил сланцевые предприятия "Eesti Energia" в Аувере и заводы масел "Viru Keemia Grupp" в Кохтла-Ярве. "Наш посыл здешним людям таков: надо продержаться, это безумие пройдет", - сказал Хельме в интервью в четверг, 18 января.

- В бытность министром финансов ранее вы были в роли общего собрания "Eesti Energia". Что нового вы узнали, посетив в четверг Аувере, где есть и заводы масел, и электростанции?

- Мне эти темы, безусловно, знакомы. Но на этот раз там были почти все члены нашей фракции. Это было очень интересно для тех, кто никогда раньше не бывал на крупном заводе масел или электростанции и не в курсе общих цифр, сколько производится, каковы цены, какова квота на выбросы CO2, насколько велики экологические сборы - это все было очень интересно. Люди, которые, например, входят в комиссию по культуре или в комиссию по правовым вопросам, конечно, не настолько хорошо информированы.

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