Мартин Хельме: отечественную сланцевую промышленность нужно защитить от зеленого активизма, оторванного от реальной жизни

- Мне эти темы, безусловно, знакомы. Но на этот раз там были почти все члены нашей фракции. Это было очень интересно для тех, кто никогда раньше не бывал на крупном заводе масел или электростанции и не в курсе общих цифр, сколько производится, каковы цены, какова квота на выбросы CO2, насколько велики экологические сборы - это все было очень интересно. Люди, которые, например, входят в комиссию по культуре или в комиссию по правовым вопросам, конечно, не настолько хорошо информированы.