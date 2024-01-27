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ЗИМА / ВЕСНА 2024 ⟩ В Ида-Вирумаа найдется несколько смотровых вышек, с которых можно обозреть зимнюю волшебную страну

Со смотровой вышки Тяривере открывается зимний вид. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik
Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Чтобы осмотреть с высоты чудесную природу Ида-Вирумаа, стоит подняться на смотровые вышки в Тяривере или Синимяэ. Смотровые вышки пониже, с которых тоже открываются красивые виды, возвышаются над походной тропой Котка, в Сака и Лиймала у самого моря.

Если есть желание посмотреть на мир с высоты птичьего полета, то специалист Департамента окружающей среды по образованию в сфере окружающей среды Анне-Ли Фершель советует отправиться в Алутагузеский национальный парк. Там расположен один из самых высоких озов Эстонии - гора Тяривере. На этой горе, высота которой над уровнем моря составляет 94 м, а высота от подножия - 42 м, расположена, в свою очередь, 28-метровая смотровая вышка. То есть с нее можно заглянуть даже за восточную границу. 

На горе Тяривере в Ийзаку расположены смотровая вышка, а также учебная трасса с иллюстрированными табличками, рассказывающими о житье-бытье белок-летяг, ведь Алутагузе является основным местом обитания белок-летяг в Эстонии. RMK также оборудовал вблизи вышки площадку для пикников, а зимой по горе проходят лыжные трассы.
На горе Тяривере в Ийзаку расположены смотровая вышка, а также учебная трасса с иллюстрированными табличками, рассказывающими о житье-бытье белок-летяг, ведь Алутагузе является основным местом обитания белок-летяг в Эстонии. RMK также оборудовал вблизи вышки площадку для пикников, а зимой по горе проходят лыжные трассы. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

О горе Тяривере в Ийзаку можно более подробно прочитать на странице заповедных территорий kaitsealad.ee. Там можно также изучить карту, на которой указано, какие точки видны со смотровой вышки и как далеко они расположены. Например, расстояние до колокольни главного храма куремяэского монастыря равно напрямую 16 км, до терриконов шахты "Viru" - 21 км, а до пюссиской зольной горы - 31 км. Аувереская электростанция расположена на расстоянии 40 км, а терриконы сланцевой шахты в Сланцах - на расстоянии полусотни километров. 

В любое время года на смотровой вышке есть свое очарование.

Анне-Ли Фершель, 
специалист Департамента окружающей среды по образованию в сфере окружающей среды

Сама Анне-Ли бывает на горе Тяривере довольно часто, как с посетителями национального парка, так и во время самостоятельной прогулки. "В любое время года на смотровой вышке есть свое очарование, и в любое время с нее открывается самый роскошный вид на Алутагузеский национальный парк", - утверждает она. Например, зимой в морозную погоду можно увидеть шахтные вентиляционные шурфы, из которых струится пар, словно дыхание шахтера.

Самые мощные виды

- Я большой поклонник природы, и если на пути попадается какая-то смотровая вышка, я обязательно поднимусь на нее, - говорит руководитель Алутагузеского туристического клуба Ингрид Кулигина.

- Трудно сказать, откуда открываются лучшие виды Ида-Вирумаа - мне нравится большинство из них. А самые мощные виды, несомненно, открываются с вышек Ийзаку и Синимяэ, ведь они самые высокие, - добавляет она. 

Высота смотровой вышки Синимяэ - 29,5 м и расположена она на горе Пяхклимяэ, высота которой над уровнем моря составляет 84,6 м.
Высота смотровой вышки Синимяэ - 29,5 м и расположена она на горе Пяхклимяэ, высота которой над уровнем моря составляет 84,6 м. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

По словам Ингрид Кулигиной, с ийзакуской вышки весь прежний Алутагуземаа виден как на ладони.

- Там ты понимаешь, что это действительно малонаселенный, имеющий богатую природу регион, где есть и болота, и леса, и озера. И что Ида-Вирумаа - это также уезд природы, а не только промышленности. Синимяэская смотровая вышка расположена на более открытом месте, и с нее хорошо виден весь нарвский край и Аувере, электростанции, а также глинт и болото Пухату.

На вышке в Сака весной всегда слышно пение птиц

По словам Ингрид Кулигиной, пренебрегать не стоит также смотровыми вышками пониже.

- В общем вышки построены довольно хорошо. Только на походной тропе Котка она немного маловата, ведь деревья начинают ее перерастать. Но тем не менее и она мне нравится, ведь с нее открывается очень конкретный вид на болото и на ней очень хорошо объяснять, что это такое - характерные для Алутагузеского национального парка гривы. 

Если побывать на трех-четырех вышках, то можно сказать, что увидели весь Ида-Вирумаа.

Ингрид Кулигина, 
руководитель Алутагузеского туристического клуба

Нетрудно подняться на сакаскую смотровую вышку - бывшую пограничную вышку у мызы Сака. "Особенно при хорошей погоде с нее видны острова, глинт и, конечно, море. А если пойти туда весной, то там всегда слышно пение птиц. Когда Ида-Вируский орнитологический клуб проводит на вышках наблюдение за птицами, то это одно из таких мест", - говорит Ингрид Кулигина.

Хороший вид на море, берег и острова открывается также в Лиймала, где смотровая вышка построена на берегу и образует часть комплекса центра "Tulivee". "Если побывать на трех-четырех вышках, то можно сказать, что увидели весь Ида-Вирумаа", - отмечает руководитель Алутагузеского туристического клуба.

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