ЗИМА / ВЕСНА 2024 ⟩ В Ида-Вирумаа найдется несколько смотровых вышек, с которых можно обозреть зимнюю волшебную страну

Самые мощные виды

- Я большой поклонник природы, и если на пути попадается какая-то смотровая вышка, я обязательно поднимусь на нее, - говорит руководитель Алутагузеского туристического клуба Ингрид Кулигина.

- Трудно сказать, откуда открываются лучшие виды Ида-Вирумаа - мне нравится большинство из них. А самые мощные виды, несомненно, открываются с вышек Ийзаку и Синимяэ, ведь они самые высокие, - добавляет она.

Высота смотровой вышки Синимяэ - 29,5 м и расположена она на горе Пяхклимяэ, высота которой над уровнем моря составляет 84,6 м. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

По словам Ингрид Кулигиной, с ийзакуской вышки весь прежний Алутагуземаа виден как на ладони.

- Там ты понимаешь, что это действительно малонаселенный, имеющий богатую природу регион, где есть и болота, и леса, и озера. И что Ида-Вирумаа - это также уезд природы, а не только промышленности. Синимяэская смотровая вышка расположена на более открытом месте, и с нее хорошо виден весь нарвский край и Аувере, электростанции, а также глинт и болото Пухату.

На вышке в Сака весной всегда слышно пение птиц

По словам Ингрид Кулигиной, пренебрегать не стоит также смотровыми вышками пониже.

- В общем вышки построены довольно хорошо. Только на походной тропе Котка она немного маловата, ведь деревья начинают ее перерастать. Но тем не менее и она мне нравится, ведь с нее открывается очень конкретный вид на болото и на ней очень хорошо объяснять, что это такое - характерные для Алутагузеского национального парка гривы.

Если побывать на трех-четырех вышках, то можно сказать, что увидели весь Ида-Вирумаа. Ингрид Кулигина,

руководитель Алутагузеского туристического клуба

Нетрудно подняться на сакаскую смотровую вышку - бывшую пограничную вышку у мызы Сака. "Особенно при хорошей погоде с нее видны острова, глинт и, конечно, море. А если пойти туда весной, то там всегда слышно пение птиц. Когда Ида-Вируский орнитологический клуб проводит на вышках наблюдение за птицами, то это одно из таких мест", - говорит Ингрид Кулигина.

Хороший вид на море, берег и острова открывается также в Лиймала, где смотровая вышка построена на берегу и образует часть комплекса центра "Tulivee". "Если побывать на трех-четырех вышках, то можно сказать, что увидели весь Ида-Вирумаа", - отмечает руководитель Алутагузеского туристического клуба.