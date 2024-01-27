ЗИМА / ВЕСНА 2024 ⟩ В Ида-Вирумаа найдется несколько смотровых вышек, с которых можно обозреть зимнюю волшебную страну

Чтобы осмотреть с высоты чудесную природу Ида-Вирумаа, стоит подняться на смотровые вышки в Тяривере или Синимяэ. Смотровые вышки пониже, с которых тоже открываются красивые виды, возвышаются над походной тропой Котка, в Сака и Лиймала у самого моря.
Если есть желание посмотреть на мир с высоты птичьего полета, то специалист Департамента окружающей среды по образованию в сфере окружающей среды Анне-Ли Фершель советует отправиться в Алутагузеский национальный парк. Там расположен один из самых высоких озов Эстонии - гора Тяривере. На этой горе, высота которой над уровнем моря составляет 94 м, а высота от подножия - 42 м, расположена, в свою очередь, 28-метровая смотровая вышка. То есть с нее можно заглянуть даже за восточную границу.
О горе Тяривере в Ийзаку можно более подробно прочитать на странице заповедных территорий kaitsealad.ee. Там можно также изучить карту, на которой указано, какие точки видны со смотровой вышки и как далеко они расположены. Например, расстояние до колокольни главного храма куремяэского монастыря равно напрямую 16 км, до терриконов шахты "Viru" - 21 км, а до пюссиской зольной горы - 31 км. Аувереская электростанция расположена на расстоянии 40 км, а терриконы сланцевой шахты в Сланцах - на расстоянии полусотни километров.
В любое время года на смотровой вышке есть свое очарование.
Анне-Ли Фершель,
специалист Департамента окружающей среды по образованию в сфере окружающей среды
Сама Анне-Ли бывает на горе Тяривере довольно часто, как с посетителями национального парка, так и во время самостоятельной прогулки. "В любое время года на смотровой вышке есть свое очарование, и в любое время с нее открывается самый роскошный вид на Алутагузеский национальный парк", - утверждает она. Например, зимой в морозную погоду можно увидеть шахтные вентиляционные шурфы, из которых струится пар, словно дыхание шахтера.