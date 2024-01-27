Выбранная лучшим новым приключением в Ида-Вирумаа 2024 года виртуально-реальная прогулка во времени с помощью очков и сенсорных экранов оживляет Старую Нарву и показывает, какой она была до Второй мировой войны и бомбардировок города.

В Нарвской ратуше можно "погулять" и "проехать" по улицам Старой Нарвы с помощью очков виртуальной реальности и полюбоваться, как выглядела Нарва на пике своего расцвета. После обозрения в очках открывается возможность с помощью планшетов посмотреть 3D-модель города и прочесть увлекательные истории о нарвитянах разных времен.

Приключение подойдет всем, кто хотел бы своими глазами увидеть бывшую жемчужину европейского барокко, которая сейчас сохранилась лишь в воспоминаниях и старых фотографиях. И услышать захватывающие истории об удивительных людях, судьба которых была тесно связана с Нарвой и о которых говорят до сих пор.

Приключение в виртуальной реальности можно совершить в Нарвской ратуше, одном из немногих сохранившихся зданий Старого города. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Приключение "Новая жизнь Старой Нарвы" несет важный посыл как для здешних, так и для зарубежных туристов. "Нарва вместе со всеми живущими здесь людьми, независимо от их происхождения и языка, - это часть Эстонии. Город устоял под властью Швеции, Германии и Российской империи, и эти истории рассказывают нам в 21-м веке", - прокомментировала эксперт по туризму объединенного учреждения EAS и "KredEx" Аве Пилль.

Виртуальное приключение пользуется популярностью и привлекает многих, говорит координатор по туризму города Нарвы Михаил Переточкин. "Особенно в преддверии праздников и во время работы рождественской деревни на Ратушной площади в доме было многолюдно".

Он заверил, что познавательный аттракцион в недавно отреставрированной и красивой ратуше очень хорошо подходит для зимнего отдыха. Сюда приглашаются индивидуальные посетители, семьи и группы, например, классы. Одновременно можно принять 40 человек, а экскурсию можно организовать в разных залах, в зависимости от размера группы.

В ратуше также можно заказать экскурсию и купить сувениры, а в кафе выпить кофе с пирожным. "Мы надеемся, что вскоре и ресторан откроет свои двери", - сказал Михаил Переточкин.

Информация для посетителей Принять участие в виртуальном приключении можно ежедневно в 12.00 и 16.00. При желании можно посетить выставку и в другое время (каждый день с 10.00 до 17.00) самостоятельно, с гидом и по льготной цене. Цены на билеты Полный билет - 10 евро (с 16 лет)

Льготный билет - 6 евро (дети до 16 лет, пенсионеры, инвалиды, учащиеся общеобразовательных школ)

Групповой билет - 6 евро (действует для групп от 10 человек)

Семейный билет - 20 евро (до 2 взрослых и максимум 3 детей до 16 лет)