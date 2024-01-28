ЗИМА / ВЕСНА 2024 ⟩ Один из лучших поваров Эстонии Александр Кронов: "В Ида-Вирумаа стоит приезжать за новыми вкусами"

Серебряный призер чемпионата Эстонии "Шеф-повар года - 2023" Александр Кронов более четырех лет работал старшим поваром (сушефом) ресторана "Meresuu Spa & Hotel", а на днях получил предложение, от которого не мог отказаться, - стать шеф-поваром в ресторане мызы Сака. О пути в профессию, творчестве на кухне и вкусах идавирусцев мы поговорили в начале нового года на кухне "Мересуу", где он вместе с коллегами разрабатывал новое зимнее меню.
Александр Кронов - нарвитянин, родился и вырос в приграничном городе. Говорит, что приготовление еды его увлекало с детства, поэтому после окончания основной школы поступил в Ида-Вирумааский профцентр учиться поварскому делу, но проучился всего год.
- На профессиональной кухне осознал, что представления не соответствовали действительности, любить готовить и работать поваром - разные вещи, - объясняет он разочарование. - Общепит - это поток, должен готовить много и часто без выбора - на какую операцию поставят, то и делаешь. Много рутины, каждый день одно и то же. Заскучал. А может, слишком молод был, но все бросил и пошел на завод, к станку.
Настоящая мужская профессия, но... оказалось тоже монотонно и скучно.
Удачно навестил друга
Прошло два года, однажды Александр заглянул к другу, который работал в кафе "Суши кинг", стал ему помогать и остался там работать, уйдя от станка к плите. Вновь оказался в профессии, о чем на этот раз, по его словам, ни минуты не пожалел.
- Из "Суши кинга" перешел в кафе "Муна", где была более разнообразная работа, - вспоминает он. - Директор Бронислава Пупкевич посоветовала закончить профессиональное образование - в Ида-Вирумааском профцентре есть программа профобучения на рабочем месте. Очень ей благодарен, потому что не только получил знания, но и открытые дороги для роста карьеры. Так что, несмотря на многолетний опыт работы на кухне, профессиональный диплом повара получил только в 2022 году.