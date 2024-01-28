ЗИМА / ВЕСНА 2024 ⟩ Один из лучших поваров Эстонии Александр Кронов: "В Ида-Вирумаа стоит приезжать за новыми вкусами"

Все это помогло достичь результата в профессиональном чемпионате. Большой успех открывает новые карьерные возможности, но Александр говорит, что не готов менять Ида-Вирумаа на столицу. А все старания - это желание показать, что в Ида-Вирумаа есть творческие люди, которые многое могут.

- Искренне люблю свой родной край и хочу сказать всем, что сюда стоит ехать и для того, чтобы попробовать новые вкусы, - приглашает он. - К сожалению, в нашем регионе ни одно предприятие общепита не сможет позволить себе предлагать посетителям высокую кухню, как в "Горизонте". Они делают конкретные вещи под заказ, работая не на объем, а на качество, на каждой позиции - свой повар. Бизнес на высокой кухне у нас в регионе ни одно предприятие общепита не сможет позволить, потому что в такие заведения люди приходят приятно провести время, пообщаться и наслаждаться едой, а к нам идут покушать. Я и сам, если иду в Нарве поесть, выбираю что-то попроще, например, шашлык. Если усложнить блюда, что, безусловно, и на ценах отразится, гости не поймут. Поэтому делаем попроще и посытнее, но все равно стараемся, чтобы они были вкусными, красивыми и аппетитными.