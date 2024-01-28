ЗИМА / ВЕСНА 2024 ⟩ Каков ваш Ида-Вирумаа?

Музыкант и барабанщик Рейго Ахвен является востребованным ведущим, который в прошлом году подбадривал участников велопохода зеленых "Как живешь, Нарва?" и проводил мероприятие чествования ида-вируских предприятий и гражданских объединений года в Йыхвиском концертном доме. Турфирма "Albion Reisid" использует обладающего широким кругозором и прекрасными коммуникативными навыками Рейго Ахвена в качестве проводника во время музыкальных, архитектурных и природных путешествий в США. Что может Ида-Вирумаа противопоставить Йеллоустонскому национальному парку, американской столице джаза Нью-Орлеану или метрополии вроде Нью-Йорка, где жизнь так и бурлит?

Рейго Ахвен:

- По-моему, Ида-Вирумаа - это неизведанная сокровищница Эстонии, где соединены невероятная красота природы, теплые люди и сумасшедшее количество впечатлений. Будь то обед в ресторане "Tulivee" и подъем на смотровую вышку, Кивиылиский приключенческий парк или ежегодное соревнование "Нарвский лосось" на реке Нарва.

Я большой фанат Ида-Вирумаа, и мое сердце всегда тает, когда я получаю повод приехать в Йыхви, Силламяэ, Кохтла-Ярве, Нарву или их ближайшие окрестности. И я уже упоминал, конечно, людей? Такая искренность, смелость, основательность и предприимчивость встречаются редко. Ида-Вирумаа - это эстонская "Nokia"!

Тийна Мяльберг. Фото: Erakogu