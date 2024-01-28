Своим мнением поделились музыкант и барабанщик Рейго Ахвен и актриса и режиссер Тийна Мяльберг.
ЗИМА / ВЕСНА 2024 ⟩ Каков ваш Ида-Вирумаа?
Музыкант и барабанщик Рейго Ахвен является востребованным ведущим, который в прошлом году подбадривал участников велопохода зеленых "Как живешь, Нарва?" и проводил мероприятие чествования ида-вируских предприятий и гражданских объединений года в Йыхвиском концертном доме. Турфирма "Albion Reisid" использует обладающего широким кругозором и прекрасными коммуникативными навыками Рейго Ахвена в качестве проводника во время музыкальных, архитектурных и природных путешествий в США. Что может Ида-Вирумаа противопоставить Йеллоустонскому национальному парку, американской столице джаза Нью-Орлеану или метрополии вроде Нью-Йорка, где жизнь так и бурлит?
Рейго Ахвен:
- По-моему, Ида-Вирумаа - это неизведанная сокровищница Эстонии, где соединены невероятная красота природы, теплые люди и сумасшедшее количество впечатлений. Будь то обед в ресторане "Tulivee" и подъем на смотровую вышку, Кивиылиский приключенческий парк или ежегодное соревнование "Нарвский лосось" на реке Нарва.
Я большой фанат Ида-Вирумаа, и мое сердце всегда тает, когда я получаю повод приехать в Йыхви, Силламяэ, Кохтла-Ярве, Нарву или их ближайшие окрестности. И я уже упоминал, конечно, людей? Такая искренность, смелость, основательность и предприимчивость встречаются редко. Ида-Вирумаа - это эстонская "Nokia"!
Актриса и режиссер Раквереского театра Тийна Мяльберг вновь и вновь оказывается в Ида-Вирумаа. Как с гастролями Раквереского театра, так и по другим причинам. Например, будучи в жюри Ида-Вирумааского фестиваля школьных театров или исполняя стихи Вирве Осила в творческий день ида-вируской поэтессы. В 2015 году она провела три летних недели в Кивиыли, где снимался художественный фильм Кадри Кыусаар "Мать", в котором Тийна Мяльберг играла главную роль.
Тийна Мяльберг:
- Корни моих детей - в Ида-Вирумаа, так что у нас все-таки есть дела в Ида-Вирумаа. Естественно, там есть прекрасные места для посещения, хотя бы Кивиылиский приключенческий центр, в хостеле которого мы три недели прожили во время киносъемок.
Мне нравятся также прекрасные природные места, такие как Сака, водопад Валасте, Тойла, Нарва-Йыэсуу, где находится один из моих любимых пляжей. В Нарва-Йыэсуу мне очень нравятся протяженность, простор и чистота пляжа. Например, на пярнуском пляже очень много народа, а я предпочитаю места, где людей меньше.
Когда бабушка моих детей жила в этих краях, она очень любила море и открыла для нас несколько пляжей. Пляж в Аа со своим каменистым берегом тоже совершенно особенный. Причудье само по себе интересно. Время от времени я также посещала Куремяэ и наслаждалась красотой и покоем тамошнего монастыря.