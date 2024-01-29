ЗИМА / ВЕСНА 2024 ⟩ "Narva-Jõesuu Medical SPA" построил в исторической курортной лечебнице современный центр снижения веса и снятия стресса

"Наше здание - это чудесный симбиоз прекрасной архитектуры, опыта санаторно-курортного лечения и инноваций", - говорит Карина Кюппас, руководитель "Narva-Jõesuu Medical SPA", признанного лучшим ида-вируским туристическим предприятием минувшего года.
- На гала вручения предпринимательских наград ты сказала полушутя в своей благодарственной речи, что почти 15 лет назад пришла на работу в межколхозный санаторий, а теперь работаешь в роскошном "Medical SPA". И это результат продолжительной работы.
- Когда я пришла на работу, название уже было изменено, однако бренд межколхозного санатория продолжал жить в памяти людей. Некоторые люди помнят его до сих пор, ведь в советское время санаторий был также культурным центром и крупным работодателем. Если ты работал в колхозе, то, следовательно, должен был отдыхать здесь. Этот исторический хвост тянется издавна.
Когда времена изменились, то для многих санаторно-курортное лечение уже не означало ничего хорошего. Проведу параллель с тем, как в 1990 году все захотели сделать в своих квартирах евроремонт и никто не заботился о влиянии на здоровье или о внешнем виде материалов. То же самое происходило в санаторно-курортном лечении: все хотели быстро избавиться от советского духа, забыв о долгой истории санатория и о большой пользе, которую он приносил.
В прошлом году я побывала в Италии в санатории на острове Искья, который они, правда, санаторием не называют, но предлагают то же самое грязевое и водное лечение, что и мы. На острове Искья все очень дорого и туда приезжают немецкие пенсионеры, которые могут себе это позволить. Они наслаждаются в принципе теми же услугами, которыми люди могут насладиться у нас. Вопрос просто в том, умеем ли мы ценить это.