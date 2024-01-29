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ЗИМА / ВЕСНА 2024 ⟩ "Narva-Jõesuu Medical SPA" построил в исторической курортной лечебнице современный центр снижения веса и снятия стресса

Мы беседовали с Кариной Кюппас в капитанском сьюте, самом большом номере "Narva-Jõesuu Medical SPA", из которого открывается чудесный панорамный вид на море, уличный бассейн и сосны. Открытый бассейн с подогревом работает также весной и осенью, обычно с апреля до конца октября, и в нем температура всегда 30 градусов. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik
Сирле Соммер-Калда
, журналист
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"Наше здание - это чудесный симбиоз прекрасной архитектуры, опыта санаторно-курортного лечения и инноваций", - говорит Карина Кюппас, руководитель "Narva-Jõesuu Medical SPA", признанного лучшим ида-вируским туристическим предприятием минувшего года.

- На гала вручения предпринимательских наград ты сказала полушутя в своей благодарственной речи, что почти 15 лет назад пришла на работу в межколхозный санаторий, а теперь работаешь в роскошном "Medical SPA". И это результат продолжительной работы. 

- Когда я пришла на работу, название уже было изменено, однако бренд межколхозного санатория продолжал жить в памяти людей. Некоторые люди помнят его до сих пор, ведь в советское время санаторий был также культурным центром и крупным работодателем. Если ты работал в колхозе, то, следовательно, должен был отдыхать здесь. Этот исторический хвост тянется издавна. 

В зимнее межсезонье цены ниже и каждому посетителю достается больше внимания, говорит Карина Кюппас. Сейчас тут отдыхают главным образом эстонские посетители. Все больше клиентов приезжают из Латвии. "У финнов есть свои традиции того, как они что-то делают. У более молодого поколения нет тяги к санаторно-курортному лечению, они не связывают спа с поправкой здоровья".
В зимнее межсезонье цены ниже и каждому посетителю достается больше внимания, говорит Карина Кюппас. Сейчас тут отдыхают главным образом эстонские посетители. Все больше клиентов приезжают из Латвии. "У финнов есть свои традиции того, как они что-то делают. У более молодого поколения нет тяги к санаторно-курортному лечению, они не связывают спа с поправкой здоровья". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Когда времена изменились, то для многих санаторно-курортное лечение уже не означало ничего хорошего. Проведу параллель с тем, как в 1990 году все захотели сделать в своих квартирах евроремонт и никто не заботился о влиянии на здоровье или о внешнем виде материалов. То же самое происходило в санаторно-курортном лечении: все хотели быстро избавиться от советского духа, забыв о долгой истории санатория и о большой пользе, которую он приносил.

В прошлом году я побывала в Италии в санатории на острове Искья, который они, правда, санаторием не называют, но предлагают то же самое грязевое и водное лечение, что и мы. На острове Искья все очень дорого и туда приезжают немецкие пенсионеры, которые могут себе это позволить. Они наслаждаются в принципе теми же услугами, которыми люди могут насладиться у нас. Вопрос просто в том, умеем ли мы ценить это.

У меня все эти годы была идея сделать что-то такое, в чем мы сохранили бы традицию, ведь польза огромная, но представить все это в новом виде.

- Сменить обертку для хорошего содержания, чтобы оно было привлекательным и сейчас?

- Именно. Поэтому мы открыли центр снижения веса, а потом антистрессовый центр, который, по моему мнению, в настоящее время нужен больше всего.

Понимание того, что у нас должен быть антистрессовый центр, пришло из личного опыта. Во время пандемии у меня начались расстройства пищевого поведения. Я переживала сильный стресс, ведь все произошло так внезапно, и велик был страх, выживем ли мы вообще. К примеру, два дня я могла вообще не есть, так как желудок не принимал пищу, а на третий день переедала. Я подумала, почему это так, ведь я же человек информированный и стараюсь питаться правильно. Я узнала, что это одна из реакций на стресс. 

"Все время надо идти в ногу с обновлениями, чтобы предлагать именно то, что нужно сегодня", - говорит Карина Кюппас.
"Все время надо идти в ногу с обновлениями, чтобы предлагать именно то, что нужно сегодня", - говорит Карина Кюппас. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Когда люди после связанного с пандемией перерыва снова начали приезжать в центр снижения веса, я поинтересовалась, какова главная причина, почему они сюда едут, и 90% посетителей отвечали, что переживают стресс, чувствуют себя плохо, у них нет сил, и еда - это единственное, что доставляет им сейчас радость. Они компенсировали едой нехватку энергии.

Я подумала, как бы использовать это знание, чтобы быть полезной людям. Во время пандемии пошла изучать психологию, это меня всегда интересовало. В прошлом году отучилась в академии народного здоровья и стала консультантом по питанию. Если мы предлагаем здесь такую услугу, то я должна знать, как это делается.

- Стрессу сопутствуют не только расстройства пищевого поведения, но и другие недуги.

- Да, если мы замыкаем стресс на своем теле, то это проявляется в высоком кровяном давлении, лишнем весе, нарушении сна. Между собой тесно связаны стресс и заболевания сердечно-сосудистой системы, являющиеся в Эстонии причиной смертей номер один. К нам поступают люди, перенесшие инсульт, инфаркт. Мы уже более десяти лет занимаемся восстановительным лечением: когда человек чувствует себя плохо, то приезжает к нам, чтобы почувствовать себя хорошо.

Однако возникает вопрос, почему мы должны доводить себя до того, чтобы приходилось восстанавливаться после тяжелого заболевания. Если человек делает выбор, что хочет жить дольше и оставаться более здоровым, то мы сумеем предложить ему холистический подход и целостное решение. Например, если кровяное давление высокое, то одним из простых способов его снижения является уменьшение потребления соли. У нас очень вкусное меню, в котором используется мало соли. За несколько дней вкусовые ощущения привыкают к этому и организм чувствует себя лучше.

В антистрессовый центр приезжают люди, желающие расслабиться и начать здоровое питание, так как желают хорошего своему организму. У нас имеются специальные меню, питаясь в соответствии с ними, не нужно голодать. Если человек проведет здесь пять дней, или даже три дня, то его организм вновь обретет представление о том, что значит заниматься спортом, быть в хорошей форме, хорошо спать и просыпаться с ясной головой. Мы возвращаем человеку приятное ощущение, ведь в повседневной жизни человек занимается другими вещами.

- На фоне всех своих занятий трудно сосредоточиться на постоянном создании приятного ощущения.

- Мы забываем прислушиваться к сигналам своего тела. Утром идешь на работу, болит голова, берешь таблетку. Вечером не заснуть, снова берешь таблетку. Желудок болит, берешь таблетку. Мы зашли с этим так далеко, что вообще не слушаем, что нам говорит тело.

У нас можно расслабиться и снять напряжение. Разные наши программы работают таким образом, что мозг отдыхает. Потом у тебя будет, с чем сравнить. Вернувшись в свою рутину, в какой-то момент почувствуешь, что все уже не так хорошо, и начнешь работать во имя того, чтобы было хорошо. Качество жизни - это не дорогой автомобиль или новый дом, это когда тебе хорошо и ничего не болит.

- Что еще, кроме горячей бани или приятного массажа, предлагает центр снятия стресса?

- Начнем с того, что когда клиент поступает к нам с антистрессовой программой, то в первую очередь он проходит тест и узнает, каков у него уровень стресса. Из этого наш медицинский персонал исходит при составлении программы процедур. Кроме того, мы смотрим, какие у пациента давление крови и уровень сахара в крови, а также сон. Исходя из проблем человека, составляем персональную программу, но упор делаем на то, чтобы мозг смог отдохнуть, стараемся уменьшить нагрузку на мозг.

Чем отличается наша процедура виртуальной реальности от других процедур? Если имеются отеки или болит спина, то нужен массаж - опять же мы работаем с телом. А в виртуальной комнате мы работаем с мозгом.

Чтобы читатель лучше понял, что представляет собой новая процедура виртуальной реальности, поделюсь таким описанием: "Ты мгновенно оказываешься на тропическом пляже и наслаждаешься шорохом морских волн, теплым пляжным песком под ногами. Это самый быстрый способ убежать от реального мира, испытать что-то совершенно новое. Комната виртуальной реальности помогает стабилизировать эмоциональное состояние, уменьшить уровень тревожности и стресса, а также чувство усталости, улучшить настроение и восприятие сенсорной информации. Тело избавляется от лишнего стресса, расслабляется и оздоровляется - и все это на фоне чудесных ощущений". 

Новая комната виртуальной реальности уносит на тропический пляж, чтобы насладиться шорохом морских волн и ощутить под ногами теплый пляжный песок.
Новая комната виртуальной реальности уносит на тропический пляж, чтобы насладиться шорохом морских волн и ощутить под ногами теплый пляжный песок. Фото: Tiina Männe

Как мозг воспринимает информацию? Ведь сам мозг не знает, что происходит вокруг, ему подаются сигналы через зрение, осязание, вкусовые ощущения… Например, смотря фильм ужасов, вы потеете, ваше сердце бьется, потому что мозг думает, что вы внутри этого фильма ужасов. Я подумала, почему бы не использовать эти знания наоборот.

- Для получения позитивного эффекта?

- Да. Если поместить человека в комнату с песчаным полом, и он сможет прикоснуться к песку и надеть VR-очки, с помощью которых он обнаруживает себя на тропическом пляже, то уже через две-три минуты мозг принимает это изображение за реальность. Если чувства дают знак, что это и есть как бы настоящий пляж, то вспоминается, какие ощущения возникали когда-то в Египте или на Бали. Мозг говорит, что вы находитесь сейчас там, и посредством этого вы расслабляетесь. У мозга нет пространства, чтобы думать о плохом или о работе. 

Солнечная песчаная комната действует расслабляюще.
Солнечная песчаная комната действует расслабляюще. Фото: Innar Hunt

- При этом отпадают хлопоты, связанные с дальним полетом, страх, что вдруг рейс отменят, и весь прочий стресс, который в реальности сопутствует путешествию?

- Да. Люди думают, что если они вымотались на работе, то поедут на две недели в отпуск - и все восстановится. Когда уровень стресса уже средний или высокий, то мы оказываем себе как раз медвежью услугу: полет, недосып, чужая среда снова перегружают организм.

Я ничего не имею против путешествий, сама тоже полечу в январе на Тенерифе, чтобы побыть на солнце. Но нельзя забывать, что у нас есть возможность восстановиться и поддержать себя в хорошей форме здесь же, вблизи дома. Приезжай на три дня, чтобы просто быть в форме, приезжай на семь дней - чтобы улучшить дела, на десять дней - чтобы получить уже очень хороший эффект. Все это действует без того, чтобы перегружать себя.

- Может, следовало бы активнее доносить до людей информацию, что ближе может быть лучше?

- Это и является сейчас нашей целью. Меня пригласили в Италию на конференцию спа, на которую съехались люди со всего мира, и я рассказывала о том, как развиваю "Narva-Jõesuu Medical SPA". Организатор посоветовал встретиться с одной женщиной из Милана, которая является, мол, гением и делает все вещи по-другому. Я поехала в Милан, и она показала, какое расслабление получают в ее центре находящиеся в стрессе руководители высшего звена.

Я смотрела и думала, что мы делаем еще лучше. Ведь у нас очень хорошая лечебная база. У них нет таких вещей, как душ Шарко или артезианская вода, они не предлагают три варианта здорового питания, как делаем мы. У них нет открытого бассейна и соснового леса.

У нас созданы все предпосылки для снятия стресса. Я должна распространять эту информацию: мы единственные в странах Балтии, кто предлагает холистический подход, смотрит на человека в целом. В том числе на то, что происходит в его голове. Ведь если человек все время думает о плохом - что не справляется, что ему тяжело, - то он спит и ест плохо, кровяное давление у него повышается. Нужно, чтобы человек поменял свое мышление.

Я применяю свою system coach, чтобы изменить мысленный настрой. Я испытывала эту систему на персонале и вижу результаты. Даже в нынешнее тяжелое время, когда идет война, вы можете сохранять равновесие и внутренний покой, ведь это основа всего.

- Во время отпуска это может даже получиться, однако люди склонны возвращаться в беличье колесо.

- Мы сотрудничаем с "Fitlap" и устраиваем выходные "Fitlap" - в этом году уже забронированы три выходных. У нас есть клиенты, приезжающие три раза в год. Они говорят, что им необходимо поддерживать мотивацию. В межсезонье цены более благоприятные, и грех не воспользоваться этим, чтобы оставаться на высоте.

Я сама была трудоголиком, ведь меня воспитывали так, что работа - это главное. Мы вышли из того времени, когда работа была важнее человека. Ведь идея санаториев заключалась в том, чтобы сохранить живым и здоровым человека, много работавшего.

- Чтобы рабочая лошадка была в силах пахать и дальше?

- Точно, для того и открывались санатории, чтобы люди могли восстановиться. Ведь условия труда были тяжелые и люди рано выходили на пенсию, так как организм не выдерживал. Для того чтобы организм хоть немного продержался, отправляли в санаторий. 

- Сейчас не выдерживает, скорее, душа человека.

- Да, мы испытываем напряжение из-за обилия информации. Мы должны перерабатывать слишком много информации и мы устаем, ведь мозг - это самый энергоемкий орган нашего тела, на него уходит 20 процентов энергии. Здесь мы снова подходим к здоровому питанию. Мозгу необходимы питательные вещества, и если плохо питаешься, то не даешь мозгу то, что ему нужно.

Полезно отметить, что одна и та же еда хороша как для сердца, так и для мозга. Эти два самых важных органа - лучшие друзья. Это значит, что когда вы двигаетесь, то приносите пользу и сердцу, и мозгу. Когда проходите у нас кислородную терапию - тоже. У нас также есть возможность предложить медицинский подход.

Мы дополняем свою сильную лечебную базу инновационными аппаратами. Надо постоянно идти в ногу с обновлениями, чтобы предлагать именно то, что необходимо сегодня.

- Откуда взять смелость развивать спа дальше в ситуации, когда российские туристы - целая пятая часть клиентов - исчезли и царит большая экономическая неуверенность?

- Я отношусь ко всему так, что все предлагаемое Вселенной в конечном итоге оказывается на пользу. Просто сейчас может показаться, что все плохо, а в действительности у этого есть позитивные последствия.

С антистрессовым центром нам помог Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS), и с ним была хорошая история. В первый раз я составила проект для центра снижения веса, но не успела его отправить. Тогда было так, что кто успел, тот и поспел, а поскольку наш проект был очень объемным, то не успели загрузить все документы. Те, у кого идея была более компактная, получили быстрее.

Когда возникла новая возможность просить пособие на развитие продукта, то я подумала, что это даже хорошо, что в прошлый раз не получилось. Антистрессовый центр нужен больше, ведь сначала одолевает стресс, а потом появляется лишний вес. Сначала занимаемся душевным здоровьем, а затем смотрим на вес.

Когда в голове порядок, то лишнего веса может вообще не оказаться, ведь у тебя будут хорошие мысли и силы удерживать фокус. Так что мы занимаемся, скорее, тем, чтобы человек чувствовал себя хорошо. Ведь мы можем составить сто программ питания, но если нет сил самому готовить дома, то какой от них толк?

Смелость приходит от того, что я смотрю на тренды и на то, как изменились люди. Когда я 12 лет назад переехала в эти края, то не видела в Нарве людей, которые бы бегали на улице или ходили с палками. А теперь вижу движение повсюду. Здоровое питание тоже все больше становится темой, и тут очень хорошую разъяснительную работу проводит наш Институт развития здоровья.

До людей дошло, что если хочешь жить долго и оставаться здоровым, то надо избегать стрессов. Они начали калькулировать, что проще сходить в спа, нежели покупать антидепрессанты, которые очень дорогие. У людей появилась смелость смотреть в будущее, а у нас появилась смелость предлагать поддержку, когда люди хотят быть здоровыми.

- Эстонцы наконец поняли, что могут отдыхать в Нарва-Йыэсуу и не иметь тут проблем с языком?

- К счастью, теперь этот барьер преодолен. Я с большой благодарностью думаю о работе Ида-Вируского кластера туризма. Это потребовало так много времени, но теперь эта работа приносит плоды и полезна для всех нас.

Если бы мы не решили, что должны общаться с внутренним клиентом и приглашать его сюда, если бы не было "Кремлевских соловьев" или мэра Нарвы Катри Райк, то Нарва и Нарва-Йыэсуу не были бы настолько открытым для эстонского клиента и эстонский человек не воспринимал бы Нарву и Нарва-Йыэсуу настолько открыто, как воспринимает сейчас. Я думаю, что и мой новаторский подход приносит плоды.

- Так как обращается к духу эпохи?

- Да. Но этот персональный подход и взгляд на целостную картину надо больше объяснять людям. У нас есть также клиенты, у которых нет проблем, и они говорят, что проблем нет потому, что они приезжают сюда. Говорят, что это лучшая в их жизни инвестиция. Ведь цель лечебных спа - это развитие народного здоровья, чтобы людям не приходилось обращаться к врачам.

- Что ты сама делаешь, чтобы оставаться в хорошей форме?

- Я выбираю мысли, которые настраивают на хорошее. Плохие мысли, что я не справлюсь или что мне тяжело, отгоняю. Я, конечно, очень хорошо осознаю, что происходит, и я совершенный реалист. Но для того, чтобы не погрузиться в пессимизм, что в нынешнее время сделать просто, я выбираю те мысли, которые делают мне хорошее.

Я год работала над тем, чтобы научиться отключать плохие мысли. Теперь я знаю, что это возможно, это стало привычкой, и я учу также других тому, как работать со своими мыслями и эмоциями. Я хочу, чтобы моя голова была ясной и тело не было напряженным, тогда я смогу думать, смотреть в будущее и создавать что-то новое.

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