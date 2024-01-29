ЗИМА / ВЕСНА 2024 ⟩ "Narva-Jõesuu Medical SPA" построил в исторической курортной лечебнице современный центр снижения веса и снятия стресса

- Так как обращается к духу эпохи?

- Да. Но этот персональный подход и взгляд на целостную картину надо больше объяснять людям. У нас есть также клиенты, у которых нет проблем, и они говорят, что проблем нет потому, что они приезжают сюда. Говорят, что это лучшая в их жизни инвестиция. Ведь цель лечебных спа - это развитие народного здоровья, чтобы людям не приходилось обращаться к врачам.

- Что ты сама делаешь, чтобы оставаться в хорошей форме?

- Я выбираю мысли, которые настраивают на хорошее. Плохие мысли, что я не справлюсь или что мне тяжело, отгоняю. Я, конечно, очень хорошо осознаю, что происходит, и я совершенный реалист. Но для того, чтобы не погрузиться в пессимизм, что в нынешнее время сделать просто, я выбираю те мысли, которые делают мне хорошее.

Я год работала над тем, чтобы научиться отключать плохие мысли. Теперь я знаю, что это возможно, это стало привычкой, и я учу также других тому, как работать со своими мыслями и эмоциями. Я хочу, чтобы моя голова была ясной и тело не было напряженным, тогда я смогу думать, смотреть в будущее и создавать что-то новое.