ЗИМА / ВЕСНА 2024 ⟩ СЕМЬ ВЕЩЕЙ, которыми стоит заняться в Ида-Вирумаа зимой и весной

1 июня там же пройдет Алутагузеский веломарафон, а 2 июня в Кивиыли - марафон "Põleva kivi".

1 июня в Нарве состоится городской забег, который на сегодняшний день является самым популярным народно-спортивным мероприятием Ида-Вирумаа - в прошлом году в нем участвовали около 5000 человек, пробежавшие либо полумарафон, либо 5-километровую дистанцию. На место стоит прибыть уже накануне - тогда состоится шествие городского забега. Приглашаются как бегуны, так и ходоки. По краям трассы будет множество развлекающих и болельщиков. На месте старта и финиша состоится также, как обычно, концерт кого-нибудь из популярнейших эстонских исполнителей.

Помериться силами можно будет не только на крупных соревнованиях, но и на местных серийных соревнованиях по лыжам, велоспорту, ориентированию, диск-гольфу и другим видам. Дополнительную информацию о них можно найти на домашней странице Ида-Вирумааского союза спорта sportiv.ee.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

5. Почувствуйте себя хорошо на трассах здоровья и походных тропах

В Ида-Вирумаа становится все больше возможностей для занятий оздоровительным спортом на природе. Стремительно развивается центр оздоровительного спорта Эккекюла в Нарве. Среди лыжных гонщиков, бегунов и ходоков популярен Алутагузеский центр отдыха и спорта в Паннъярве. Новые возможности предлагает недавно построенный Айдуский центр водного спорта. Каждый год добавляются новые километры велодорог.