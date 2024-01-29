ЗИМА / ВЕСНА 2024 ⟩ СЕМЬ ВЕЩЕЙ, которыми стоит заняться в Ида-Вирумаа зимой и весной

В Ида-Вирумаа хватает впечатлений и развлечений.
1. Посетите разнообразные концерты и спектакли
Здания Йыхвиского концертного дома, Кохтла-Ярвеского центра культуры, Силламяэского центра культуры и Нарвского театрального центра "Vaba Lava" сами по себе являются достойными ознакомления архитектурными жемчужинами. Во всех этих очагах культуры стоит поискать также концертные и театральные впечатления. Будь то выступления симфонических коллективов, джазовых музыкантов, комиков, драматических актеров или поп-групп.
Йыхвиский концертный дом особенно богат мероприятиями в феврале и марте нынешнего года. Cреди прочего Kyiv Grand Ballet покажет йыхвиской публике "Лебединое озеро". Редким событием станет также совместный концерт японского ансамбля барабанщиков тайко, Эстонского национального мужского хора и Лийзи Койксон. А в мае сезон завершит латвийский ансамбль "Dagamba", оригинальным образом сочетающий творчество Баха и рок-группы "Rage Against the Machine". Более точная информация - на домашней странице концертного дома concert.ee.
В Кохтла-Ярвеском же центре культуры в апреле вместе выступят "Trad Attack!" и грузинский ансамбль "Iberi".
2. Побывайте на двух больших праздниках танца
В первой половине 2024 года в Ида-Вирумаа пройдут два больших праздника танца.
10 февраля в расположенном в Кохтла-Нымме шахтном музее состоится зимний праздник народного танца "Talvepilgar", на который ожидаются около 900 танцоров почти из всех уездов Эстонии. Праздник делает уникальным то, что танцевальной площадкой на нем становятся и склоны терриконов бывшей шахты, и шахтные штреки. А вечернее гулянье пройдет в здании бывшей шахтной обогатительной фабрики.