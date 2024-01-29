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ЗИМА / ВЕСНА 2024 ⟩ СЕМЬ ВЕЩЕЙ, которыми стоит заняться в Ида-Вирумаа зимой и весной

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik
Эрик Гамзеев
, журналист
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В Ида-Вирумаа хватает впечатлений и развлечений.

1. Посетите разнообразные концерты и спектакли 

Здания Йыхвиского концертного дома, Кохтла-Ярвеского центра культуры, Силламяэского центра культуры и Нарвского театрального центра "Vaba Lava" сами по себе являются достойными ознакомления архитектурными жемчужинами. Во всех этих очагах культуры стоит поискать также концертные и театральные впечатления. Будь то выступления симфонических коллективов, джазовых музыкантов, комиков, драматических актеров или поп-групп.

Йыхвиский концертный дом особенно богат мероприятиями в феврале и марте нынешнего года. Cреди прочего Kyiv Grand Ballet покажет йыхвиской публике "Лебединое озеро". Редким событием станет также совместный концерт японского ансамбля барабанщиков тайко, Эстонского национального мужского хора и Лийзи Койксон. А в мае сезон завершит латвийский ансамбль "Dagamba", оригинальным образом сочетающий творчество Баха и рок-группы "Rage Against the Machine". Более точная информация - на домашней странице концертного дома concert.ee.

В Кохтла-Ярвеском же центре культуры в апреле вместе выступят "Trad Attack!" и грузинский ансамбль "Iberi".

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

2. Побывайте на двух больших праздниках танца 

В первой половине 2024 года в Ида-Вирумаа пройдут два больших праздника танца.

10 февраля в расположенном в Кохтла-Нымме шахтном музее состоится зимний праздник народного танца "Talvepilgar", на который ожидаются около 900 танцоров почти из всех уездов Эстонии. Праздник делает уникальным то, что танцевальной площадкой на нем становятся и склоны терриконов бывшей шахты, и шахтные штреки. А вечернее гулянье пройдет в здании бывшей шахтной обогатительной фабрики.

8 июня в Йыхви на стадионе имени Хейно Липпа пройдет Вирумааский праздник танца, в котором примут участие народные танцоры из Ида- и Ляэне-Вирумаа.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

3. Испытайте эмоции на захватывающих спортивных соревнованиях 

Нынче в первом полугодии Ида-Вирумаа примет несколько крупных международных соревнований. В конце марта в Кохтла-Ярвеском ледовом холле пройдет турнир чемпионата мира по хоккею среди женщин, на котором за эстонских хоккеисток можно будет поболеть во время их игр с командами Боснии и Герцеговины, Израиля, Таиланда и Сингапура.

23 мая в Йыхви на стадионе имени Хейно Липпа вновь состоится вечер легкой атлетики с участием спортсменов высочайшего класса. В прошлом году чемпион мира Кристьян Чех показал на таком же соревновании лучший в мире результат сезона - 71,86 м, который так и остался непревзойденным до конца года. Главный организатор соревнования Мати Лиллиаллик обещает представительное соревнование и нынче.

Сильные впечатления обеспечат болельщикам наряду с международными соревнованиями высшего уровня игры в разных лигах местных хоккейных, футзальных и футбольных команд. В июне в Йыхви на стадионе имени Хейно Липпа пройдет финал популярного соревнования юных эстонских легкоатлетов "TV 10 olümpiastarti".

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

4. Поучаствуйте в популярных народно-спортивных мероприятиях 

Крупнейшим зимним народно-спортивным мероприятием Ида-Вирумаа является проходящий нынче 9 и 10 февраля Алутагузеский лыжный марафон, на который ожидаются около тысячи любителей лыж. В первый вечер участники пробегут при свете наголовных фонариков по темному зимнему лесу ночной марафон (свободный стиль), а во второй день состоится классический марафон, дистанция которого составляет 43 км.

1 июня там же пройдет Алутагузеский веломарафон, а 2 июня в Кивиыли - марафон "Põleva kivi".

1 июня в Нарве состоится городской забег, который на сегодняшний день является самым популярным народно-спортивным мероприятием Ида-Вирумаа - в прошлом году в нем участвовали около 5000 человек, пробежавшие либо полумарафон, либо 5-километровую дистанцию. На место стоит прибыть уже накануне - тогда состоится шествие городского забега. Приглашаются как бегуны, так и ходоки. По краям трассы будет множество развлекающих и болельщиков. На месте старта и финиша состоится также, как обычно, концерт кого-нибудь из популярнейших эстонских исполнителей.

Помериться силами можно будет не только на крупных соревнованиях, но и на местных серийных соревнованиях по лыжам, велоспорту, ориентированию, диск-гольфу и другим видам. Дополнительную информацию о них можно найти на домашней странице Ида-Вирумааского союза спорта sportiv.ee.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

5. Почувствуйте себя хорошо на трассах здоровья и походных тропах 

В Ида-Вирумаа становится все больше возможностей для занятий оздоровительным спортом на природе. Стремительно развивается центр оздоровительного спорта Эккекюла в Нарве. Среди лыжных гонщиков, бегунов и ходоков популярен Алутагузеский центр отдыха и спорта в Паннъярве. Новые возможности предлагает недавно построенный Айдуский центр водного спорта. Каждый год добавляются новые километры велодорог.

Разнообразные возможности для походов предлагают ида-вирумааские болота, алутагузеские леса, обрывистый берег. Во время весеннего половодья особенно зрелищную игру воды предлагают глинтовые водопады, наиболее известным из которых является водопад Валасте. Более точная информация о походных трассах - на домашней странице RMK loodusegakoos.ee.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

6. Насладитесь времяпровождением в спа 

Тойла и Нарва-Йыэсуу превратились в любимые места спа-туристов в Эстонии. Приятно погреться в банях и поплескаться в пузырьковых ваннах после прогулки в прохладную погоду по морским пляжам и прибрежным паркам с их завораживающими видами. В мызных отелях со своеобразной атмосферой расположены спа меньше. Спа-отели предлагают в своих ресторанах также вкусовые впечатления.

Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

7. Расширьте свой кругозор в музеях 

Одним из наиболее необычных музеев Ида-Вирумаа является расположенный под землей в Кохтла-Нымме шахтный музей, обоснованно обещающий глубочайшие в жизни впечатления. В шахтных треках можно опробовать шахтные машины, а также прокатиться на поезде в единственном в Эстонии "метро". Группы могут заказать сафари-поездки на внедорожниках по территориям бывшего разреза.

Интересующимся историей обязательно стоит также побывать в Нарве в крепости Германа и в Вайвара в военном музее Синимяэ, в музее Йыхвиской церкви-крепости, в Силламяэском и Ийзакуском музеях или в расположенном в Кохтла-Ярве Музее сланца. Весной во дворе Силламяэского музея должен открыться тематический парк советского периода.

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