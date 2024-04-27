Около полутысячи упорных душ будут в воскресенье наперегонки карабкаться, ползти и шлепать по грязи на горе в Кивиыли

Ида-вирумааские этапы организуемого НКО "Seiklushunt" Забега богатырей (Vägilase jooks) в прежние годы проходили в Нарве, а теперь забег впервые пройдет в Кивиыли. Руководитель по связям с общественностью Элийза Саксинг сказала, что кивиылиская гора и ее окрестности предоставили мастерам трассы множество интересных возможностей проложить богатую испытаниями и надолго запоминающуюся трассу.

Более короткая и легкая дистанция имеет длину 4,3 километра, а основная дистанция - 7,2 километра. На трассе надо будет покорить стены для лазанья, проползти, преодолеть две грязевые ямы, проскользить по горке, пробежать в гору и с горы, а также пройти другие испытания. "Это вид спорта, в котором нагрузку получают почти все мышцы. И сила тоже, конечно, должна быть", - отметила Саксинг.

В то же время она добавила, что при подготовке трассы учли также погодные условия. Если на летних этапах Забега богатырей участникам приходилось и с головой нырять в грязь, то на этот раз в холодной воде мучиться никого не заставят. Но брести в воде и в грязи по колено все же придется.

По словам Саксинг, интересующихся приглашают поболеть за участников возле трассы, ведь при таких суровых испытаниях помощь будет от любого подбадривающего возгласа. На более короткую дистанцию участников отправят волнами в 11.40, на более длинную дистанцию начнут отправлять с 12.20.