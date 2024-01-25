Новый завод сланцевых масел в Аувере будет достроен позже, чем планировалось

Концерн "Eesti Energia" и его компания "Enefit Power" заложили краеугольный камень нового завода по производству сланцевых масел в Аувере в ноябре 2021 года. Строительство обойдется как минимум в 350 миллионов евро.

В октябре 2023 года Госсуд аннулировал разрешение на строительство, но уже в декабре горуправа Нарва-Йыэсуу получила согласование новой оценки влияния на окружающую среду и в срочном порядке выдала новое разрешение. Как нынче подтвердила руководитель "Enefit Power" по связям с общественностью Елена Дербнева, строительство возобновилось и сейчас идет.

"Продолжается строительство нового завода Enefit, а вместе с ним и создание в Ида-Вирумаа химической промышленности, основанной на экономике замкнутого цикла", – сказала Дербнева.

Она добавила, что из-за временной остановки график строительства, по первоначальной оценке, отстает примерно на четыре месяца. "На полную мощность выйдет в первой половине 2025 года", - добавила Дербнева, слова которой приводит Rus.ERR.