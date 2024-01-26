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Касса по безработице готовится к увольнениям учителей из-за перевода школ на эстонский язык обучения

Северное побережье
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Эстонский язык. Иллюстративное фото.
Эстонский язык. Иллюстративное фото. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

Касса по безработице начинает готовиться к массовым увольнениям русскоязычных педагогов в связи с предстоящей реформой образования, как сообщил новостной портал Rus.ERR.

Одной из причин, почему многие нарвские педагоги не поддержали проходящую сейчас в стране забастовку работников образования, была названа реформа образования, из-за которой в одной только Нарве как минимум 154 учителя могут лишиться работы, передают "Актуальная камера" и портал Rus.ERR.

"Мы можем организовать большое мероприятие, где учителя узнают, какие есть возможности, какие вакансии у нас есть, услуги, и какие пособия", - сказала руководитель Ида-Вируского бюро Кассы по безработицы Аннеки Теэлахк.

Ожидается, что первое большое мероприятие для учителей, которые могут потерять работу этим летом, пройдет в Нарве 12 февраля.

Кроме того, 6 февраля Касса по безработице встретится с коллективом закрывающейся в этому году Нарвской Солдинаской школы, чтобы помочь тем, кто попадут под сокращение.

В настоящее время в Ида-Вирумаа Касса по безработице предлагает 27 педагогических вакансий, и пока что желающих работать в школах уезда найти сложно. С августа этого года таких вакансий может оказаться как минимум пара сотен.

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