Касса по безработице готовится к увольнениям учителей из-за перевода школ на эстонский язык обучения

Одной из причин, почему многие нарвские педагоги не поддержали проходящую сейчас в стране забастовку работников образования, была названа реформа образования, из-за которой в одной только Нарве как минимум 154 учителя могут лишиться работы, передают "Актуальная камера" и портал Rus.ERR.

"Мы можем организовать большое мероприятие, где учителя узнают, какие есть возможности, какие вакансии у нас есть, услуги, и какие пособия", - сказала руководитель Ида-Вируского бюро Кассы по безработицы Аннеки Теэлахк.

Ожидается, что первое большое мероприятие для учителей, которые могут потерять работу этим летом, пройдет в Нарве 12 февраля.

Кроме того, 6 февраля Касса по безработице встретится с коллективом закрывающейся в этому году Нарвской Солдинаской школы, чтобы помочь тем, кто попадут под сокращение.

В настоящее время в Ида-Вирумаа Касса по безработице предлагает 27 педагогических вакансий, и пока что желающих работать в школах уезда найти сложно. С августа этого года таких вакансий может оказаться как минимум пара сотен.