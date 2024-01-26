За минувшую неделю в Эстонии выявили около 1200 новых случаев заражения коронавирусом, что на треть меньше, чем в предыдущие семь дней, как отмечает новостной портал Rus.ERR.
Заболеваемость коронавирусом в Эстонии снижается
С 15 по 21 января в стране зарегистрировали 1190 новых случаев заражения COVID-19, что на 34,1% меньше, чем неделей ранее, следует из данных Департамента здоровья. Больше всего новых случаев выявили в Харьюмаа, Тартумаа и Ида-Вирумаа.
Заболеваемость снизилась во всех возрастных группах. Тенденция снижения наблюдается четвертую неделю подряд.
За неделю, по предварительным данным больниц, скончались пять пациентов с коронавирусом, информирует Rus.ERR.