Заболеваемость коронавирусом в Эстонии снижается

С 15 по 21 января в стране зарегистрировали 1190 новых случаев заражения COVID-19, что на 34,1% меньше, чем неделей ранее, следует из данных Департамента здоровья. Больше всего новых случаев выявили в Харьюмаа, Тартумаа и Ида-Вирумаа.