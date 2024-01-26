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Заболеваемость коронавирусом в Эстонии снижается

Северное побережье
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Вакцина от коронавируса.
Вакцина от коронавируса. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

За минувшую неделю в Эстонии выявили около 1200 новых случаев заражения коронавирусом, что на треть меньше, чем в предыдущие семь дней, как отмечает новостной портал Rus.ERR.

С 15 по 21 января в стране зарегистрировали 1190 новых случаев заражения COVID-19, что на 34,1% меньше, чем неделей ранее, следует из данных Департамента здоровья. Больше всего новых случаев выявили в Харьюмаа, Тартумаа и Ида-Вирумаа.

Заболеваемость снизилась во всех возрастных группах. Тенденция снижения наблюдается четвертую неделю подряд.

За неделю, по предварительным данным больниц, скончались пять пациентов с коронавирусом, информирует Rus.ERR.

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