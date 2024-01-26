Желание бастовать у учителей Нарвы есть, но не бастуют многие из них, так как боятся потерять работу - и это самая главная причина. Нарвский рядовой школьный педагог Яна Кирс делится своими рассуждениями по поводу забастовки и учительских зарплат.
Простой учитель из Нарвы: обязанностей очень много, но для их оплаты нет критериев
Во-первых, то, что Нарва не бастует, конечно, связано именно с тем, что в требованиях бастующих выдвинуто только повышение зарплаты. А какое повышение будет для учителей в городе Нарва, если многие уже получили предписание об увольнении? Но люди здесь полностью поддерживают бастующих, хотя в городе царит такое неуважение к этой профессии, что после участия в забастовке многие могли бы лишиться места работы со дня. Причину для увольнения найти нетрудно в настоящее время.
Во-вторых, не бастуют нарвские учителя потому, что бастовать нужно не только насчет повышения зарплаты и требования от правящей коалиции выполнять предвыборные обещания, а и об улучшении условий труда учителей.
Я работаю в школе с 1998 года учителем математики и с 2016 года учителем физики в городе Нарва. Пару раз за этот период покидала школу по семейным обстоятельствам. Нельзя сказать, что почасовая работа учителя плохо оплачивается, но она оплачивается именно только за уроки. Учителю же приходится делать в школе работы гораздо больше, чем только проводить уроки.
Почти каждый день после работы мне, учителю с уже большим опытом работы и стажем, необходимо потратить время на подготовку к новым урокам. А это: подготовка материалов (даже среди наработок их нужно найти, проверить совпадение с нынешней темой, с нынешней программой, допечатать количество раздаточных материалов или распечатать новые, подготовить необходимые принадлежности к каждому уроку по параллелям и пр.), подготовка визуальности (презентации, конечно, есть, но каждый год вносит свои изменения в жизнь, и также изменения надо вносить в ход урока, каждый класс индивидуален и даже в одной параллели классы нужно учить по-разному, плюс какие-то видеофрагменты на уроки), проверка работ (самостоятельных или контрольных - в электронном виде или на бумаге). Каждый день необходимо следить за почтой от руководителей школы, от других учителей или от родителей и учеников. Также необходимо поддерживать контакты с коллегами из разных проектов, быть в курсе разных мероприятий, конкурсов, викторин и пр. Дальше - работа с документами, разработка новых программ, планирование своей деятельности, работа с отстающими учащимися, работа с теми, кто может больше, подготовка к олимпиадам, подготовка к экзаменам. Все это требует дополнительных часов!
Мне, учителю математики, видна схема оплаты учителей. И разные учителя-предметники тратят по-разному свое время на выполнение своей работы. На мой взгляд, оплата учителя в школе должна учитывать количество учеников в классе, количество контактных часов, варианты преподавания, должно учитываться и то, что предмет предполагает дополнительные занятия для отстающих. До сих пор нигде не прописано четко, за что идет оплата учителю. До настоящего времени все договоры, которые подписаны учителями, достаточно размыты в части обязанностей. Этих обязанностей очень много, но для их оплаты нет критериев.
Я вижу очень простой вариант оплаты при нынешней зарплате, всего три пункта:
1) нагрузка у учителя - 18 контактных часов в неделю (18 контактных часов дают 35-часовую нагрузку, так как остальное время идет на подготовку к урокам, саморазвитие, решение возможных проблем, связанных с учащимися, на подготовку и проведение внеклассных мероприятий и пр.);
2) в классе не более 24 человек;
3) проверка работ по каждому классу не более двух раз в неделю - домашние задания, контрольные и проверочные работы и т.д.
Все остальное должно оплачиваться дополнительно, то есть это должно быть прописано в законе, а не в договоре с директором школы. Именно поэтому и получается, что многие учителя получают зарплату в пересчете на часовую оплату меньше, чем в договоре.
К дополнительным оплатам надо относить и оплачивать отдельной статьей: часы дополнительно к 18 часам (по ставке, принятой государством оплаты за час); подготовку к олимпиадам из расчета на одного ученика в час; подготовку к экзамену из расчета на одного ученика в час; дополнительную работу с учащимися с особыми потребностями (домашнее обучение и т.д.); разработку новой учебной программы, исходя из потраченного на это времени.
И наконец, чтобы была мотивация идти в профессию, работать в этой профессии, развивать эту профессию, всегда должны быть дополнительные льготы, должны существовать бонусы и привилегии. Для учителей этих льгот нет.
Очень большим рычагом было бы уменьшение пенсионного стажа. Если учитель будет знать, что у него есть льгота уйти на пенсию в 55, а не в 65 лет - многих это будет стимулировать пойти на эту работу.
Другим мотиватором может стать то, что рост зарплаты должен учитывать стаж работы учителя. Учитель, который работает первый год и учитель, отработавший в школе двадцать с лишним лет, не могут получать одинаковую зарплату. Должен существовать рост зарплат в зависимости от стажа работы в школе. Например, 1-4 года - минимальная зарплата, 5-10 лет - выше и т.д. Также надо учитывать непрерывность стажа работы в одном месте. Все это должно быть дополнительно оплачено. Все эти вещи будут не только мотивировать молодых учителей продолжать работать в школе, а не прыгать с одного места на другое, бегать из одной школы в другую, но и будут поддерживать авторитет профессии учителя, снова появится уважение к этой профессии, а значит, проблема нехватки кадров со временем сама собой пропадет.
Это мое личное мнение, но его разделяют мои коллеги, проработавшие в школе более 10 лет.