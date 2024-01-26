Простой учитель из Нарвы: обязанностей очень много, но для их оплаты нет критериев

Во-первых, то, что Нарва не бастует, конечно, связано именно с тем, что в требованиях бастующих выдвинуто только повышение зарплаты. А какое повышение будет для учителей в городе Нарва, если многие уже получили предписание об увольнении? Но люди здесь полностью поддерживают бастующих, хотя в городе царит такое неуважение к этой профессии, что после участия в забастовке многие могли бы лишиться места работы со дня. Причину для увольнения найти нетрудно в настоящее время.

Я работаю в школе с 1998 года учителем математики и с 2016 года учителем физики в городе Нарва. Пару раз за этот период покидала школу по семейным обстоятельствам. Нельзя сказать, что почасовая работа учителя плохо оплачивается, но она оплачивается именно только за уроки. Учителю же приходится делать в школе работы гораздо больше , чем только проводить уроки.

Почти каждый день после работы мне, учителю с уже большим опытом работы и стажем, необходимо потратить время на подготовку к новым урокам. А это: подготовка материалов (даже среди наработок их нужно найти, проверить совпадение с нынешней темой, с нынешней программой, допечатать количество раздаточных материалов или распечатать новые, подготовить необходимые принадлежности к каждому уроку по параллелям и пр.), подготовка визуальности (презентации, конечно, есть, но каждый год вносит свои изменения в жизнь, и также изменения надо вносить в ход урока, каждый класс индивидуален и даже в одной параллели классы нужно учить по-разному, плюс какие-то видеофрагменты на уроки), проверка работ (самостоятельных или контрольных - в электронном виде или на бумаге). Каждый день необходимо следить за почтой от руководителей школы, от других учителей или от родителей и учеников. Также необходимо поддерживать контакты с коллегами из разных проектов, быть в курсе разных мероприятий, конкурсов, викторин и пр. Дальше - работа с документами, разработка новых программ, планирование своей деятельности, работа с отстающими учащимися, работа с теми, кто может больше, подготовка к олимпиадам, подготовка к экзаменам. Все это требует дополнительных часов!