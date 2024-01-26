Собака спасла жизнь хозяину дома, но сам дом сгорел

В пятницу, 26 января, в пять часов утра в центр тревоги поступило сообщение, что горит дом в деревне Рооду Тойлаской волости.

На место происшествия выехали спасательные команды из Кохтла-Ярве, Йыхви и Кивиыли. К моменту прибытия первых экипажей дом уже полыхал так, что внутрь не пройти. Людей там уже не было.

К семи часам утра пожар успешно ликвидировали.

Затем было установлено, что огонь возник возле дымохода бани, которую хозяин топил накануне. В начале пожара хозяин дома крепко спал, но его разбудила собака, которая лаяла и дергала мужчину за одежду. Через некоторое время сработал и датчик дыма.

Опомнившийся хозяин поначалу пытался сам потушить огонь, но он уже распространялся по конструкциям дома. Тогда мужчина, взяв собаку, покинул жилище и позвонил в центр тревоги.

Как отметили потом в Идаском спасательном центре, после пожара практически весь дом получил повреждения и стал непригоден для проживания.