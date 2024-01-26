У груженой овощами и фруктами машины на шоссе Таллинн-Нарва загорелся тормоз. Спасатели помогли водителю справиться с этой неприятностью.
У грузовика с фруктами загорелся тормоз колеса
Утром 26 января поступило сообщение в центр тревоги, что на шоссе Таллинн-Нарва в деревне Конью Тойлаской волости у грузовика загорелся тормоз колеса. Водитель пытался сам потушить огонь снегом. Грузовик при этом стоял на автобусной остановке и не мешал движению.
Прибывшие спасатели потушили возгорание покрышки, и никакой видимой опасности больше не было. Водитель затем поднял обгоревшее колесо и продолжил движение.