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Производитель электроники в Нарве закрывается и увольняет почти полсотни человек

Северное побережье
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Зал обслуживания йыхвиского бюро Кассы по безработице закрыт на две недели.
Зал обслуживания йыхвиского бюро Кассы по безработице закрыт на две недели. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Работающая в Нарве компания по производству электроники "ETAL Group", принадлежащая шведскому концерну, планирует сократить 47 человек, как пишет Rus.ERR со ссылкой на "Деловые ведомости".

Базирующаяся в Нарве по ул.Кадастику, 57 эстонская компания "ETAL Group" проинформировала Кассу по безработице о плане сокращения персонала.

- Компания наняла юриста и не захотела делиться объяснениями, - подтвердил советник по связям с общественностью Кассы по безработице Лаури Кооль.

Сфера деятельности "ETAL Group" - электронная промышленность. Компания выпускает электронные компоненты, которые находят применение в медицине, телекоммуникации, военной технике и иных отраслях промышленности.

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