Работающая в Нарве компания по производству электроники "ETAL Group", принадлежащая шведскому концерну, планирует сократить 47 человек, как пишет Rus.ERR со ссылкой на "Деловые ведомости".
Производитель электроники в Нарве закрывается и увольняет почти полсотни человек
Базирующаяся в Нарве по ул.Кадастику, 57 эстонская компания "ETAL Group" проинформировала Кассу по безработице о плане сокращения персонала.
- Компания наняла юриста и не захотела делиться объяснениями, - подтвердил советник по связям с общественностью Кассы по безработице Лаури Кооль.
Сфера деятельности "ETAL Group" - электронная промышленность. Компания выпускает электронные компоненты, которые находят применение в медицине, телекоммуникации, военной технике и иных отраслях промышленности.