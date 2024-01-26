Производитель электроники в Нарве закрывается и увольняет почти полсотни человек

Зал обслуживания йыхвиского бюро Кассы по безработице закрыт на две недели.

Работающая в Нарве компания по производству электроники "ETAL Group", принадлежащая шведскому концерну, планирует сократить 47 человек, как пишет Rus.ERR со ссылкой на "Деловые ведомости".